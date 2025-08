En México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece ciertos topes para los ingresos que están exentos de ser reportados en la declaración fiscal anual. Esta medida aplica principalmente a personas físicas y trabajadores por cuenta propia, quienes deben prestar especial atención a los fondos que ingresan a sus cuentas bancarias, especialmente si su patrón no emite comprobantes fiscales de nómina.

¿Cuánto dinero puedes recibir sin levantar alertas?

Para el ejercicio fiscal 2025, el SAT permite que las personas físicas reciban hasta 15 mil pesos al mes sin necesidad de reportarlo a la autoridad, lo que equivale a 180 mil pesos al año. Esta cantidad no contempla ingresos por donativos, préstamos, herencias o ayudas familiares, como pueden ser despensas o apoyos económicos no regulares, pero sí es importante considerar este tope si los depósitos están relacionados con actividades laborales.

En estos casos, los recursos no se consideran como ingresos acumulables para efectos fiscales y no es obligatorio informarlos, siempre y cuando no representen una actividad constante o con fines comerciales.

¿Qué sucede si excedes ese monto?

Cuando los depósitos mensuales superan ese umbral, las entidades financieras (como bancos o plataformas digitales) están obligadas a reportarlos al SAT, conforme lo establece la normatividad vigente. Este procedimiento también se activa si los ingresos son frecuentes o si están vinculados con actividades productivas, como ventas por internet, asesorías independientes o cualquier tipo de operación económica constante.

En tales situaciones, no informar al SAT puede derivar en multas, auditorías o requerimientos formales de aclaración.

¿Y si te pagan el sueldo por transferencia?

Si recibes tu salario vía transferencia electrónica, no debería existir inconveniente si el monto rebasa los 15 mil pesos mensuales, siempre que exista un recibo de nómina que respalde el pago. No obstante, en la práctica, muchos patrones evitan proporcionar prestaciones laborales o registran sueldos menores para eludir sus responsabilidades fiscales, lo cual deja al trabajador expuesto.

Bajo estas circunstancias, el SAT podría clasificar ese ingreso como acumulable y solicitar el pago de impuestos, a menos que se acredite que el dinero tiene origen exento o legalmente justificado.

Recomendaciones para evitar sanciones

Expertos recomiendan mantener un registro ordenado de las entradas de dinero, en particular para quienes reciben ingresos adicionales por trabajos esporádicos, ventas informales o colaboraciones independientes. Si los flujos de efectivo exceden el límite mensual permitido, es fundamental actualizar el régimen fiscal correspondiente y presentar las declaraciones que exige la ley.

También se sugiere conservar todos los comprobantes y documentos que respalden el origen de los recursos: transferencias, facturas, recibos, contratos o cartas explicativas. El SAT cuenta con herramientas digitales para rastrear movimientos financieros y comparar la información bancaria con las declaraciones fiscales, lo que le permite detectar inconsistencias con facilidad.

