Miguel Ángel Landeros, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce Occidente), afirmó que es momento de que el Gobierno de México adopte una estrategia distinta para resolver el tema de los aranceles con Estados Unidos.

El representante del sector exportador de Jalisco consideró que la estrategia actual no ha dado resultados, por lo que recomendó acudir a ex funcionarios con experiencia en la negociación de tratados comerciales, como Luis de la Calle o Ildefonso Guajardo Villarreal, aunque no coincidan con la política del Gobierno federal.

Aseguró que, pese a las negociaciones entre los gobiernos del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, “no hay nada que celebrar”, pues se impusieron aranceles que antes no existían. Lo ideal, dijo, sería mantener una tasa cero y el trato de nación más favorecida.

Landeros también ofreció un balance del primer trimestre en materia de exportaciones y compartió sus perspectivas para el resto de 2025.

- ¿Cuál es el balance del primer trimestre en exportaciones?

- Los números que tenemos son positivos, pero no reflejan completamente la situación. Habrá que esperar otro trimestre para tener mayor claridad sobre dónde estamos parados.

- ¿Se espera una caída en el segundo trimestre?

- Definitivamente sí. Lo hemos visto con las empresas, y el diagnóstico que hemos realizado apunta a una baja. Eso no significa que no seamos optimistas.

- ¿Cuál es la expectativa para todo el año?

- A inicios de año proyectamos un crecimiento del 5%, pero no anticipamos la embestida comercial de Estados Unidos. Ya ajustamos la proyección, y estimamos que el año podría cerrar con una caída de entre 10% y 12%. Ojalá me equivoque.

- ¿Qué sectores serían los más afectados?

- Es difícil precisar, pero claramente se verán afectados sectores como autopartes, electrónica y agroindustria, entre otros.

- ¿Cuál ha sido el impacto de los aranceles hasta ahora?

- Desde marzo se aplica un arancel a las exportaciones de productos que no están contemplados en el tratado. Eso significa que perdimos el trato de nación más favorecida. Incluso a las autoridades aduaneras, tanto mexicanas como estadounidenses, les cuesta trabajo definir qué productos están o no dentro del acuerdo.

- ¿Qué acciones se están tomando para diversificar mercados?

- La diversificación ha sido siempre un eje del Comce. Organizamos misiones comerciales a distintos continentes, especialmente donde hay tratados vigentes. El Gobierno federal y el Gobierno de Jalisco han mostrado mayor interés en explorar alternativas a Estados Unidos, pero es un trabajo que también corresponde a los empresarios.

- Se mantiene la amenaza de un arancel del 30% al sector agroindustrial. ¿Qué implicaría para Jalisco?

- Sería muy complicado, sobre todo para productos que ya tienen competencia directa en Estados Unidos. Si el arancel se mantiene, lo terminará pagando el consumidor norteamericano. El jitomate ya tiene arancel, y hay preocupación por otros productos.

- ¿Qué representa la apertura de mercados como Brasil para productos como el aguacate?

- Es una alternativa valiosa, aunque Estados Unidos seguirá siendo nuestro principal mercado. No vamos a dejar de mirarlo ni de defenderlo, pero es positivo que las autoridades trabajen en facilitar nuevos destinos para nuestros productos.

- ¿Ha funcionado la estrategia del Gobierno federal respecto a los aranceles?

- No. La estrategia actual no ha funcionado. De no pagar aranceles, ahora enfrentamos tarifas del 25% al acero y aluminio, 50% al cobre, y 25% a productos no incluidos en el T-MEC. Esto nos pone en desventaja. El Gobierno debe cambiar de enfoque, recurrir a exfuncionarios con experiencia y buscar aliados en el sector empresarial, quienes pueden ejercer presión efectiva porque conocen los impactos en Estados Unidos.

- ¿Qué se le pide a las autoridades para apoyar al sector exportador?

- Que se enfoquen en apoyar a las pequeñas y medianas empresas, especialmente en agregar valor a productos primarios, como el aguacate.

