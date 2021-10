Reforma Energética no logrará bajar las tarifas eléctricas: PAN

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Julen Rementeria, aseguró que la iniciativa de Reforma Energética del presidente Andrés Manuel López Obrador no logrará la baja en las tarifas eléctrica y sí un gran desabasto en el servicio al cancelar todos los contratos de productores privados, incluidos los de energías limpias.

En entrevista expuso que "no hay forma de ayudar -al presidente- con modificaciones" porque se trata de más de una iniciativa de carácter ideológico "que no vamos a aprobar, no hay manera de respaldarla".

Aseguró que con esta reforma no van a lograr bajar los precios de la electricidad y por el contrario acabarán con las empresas que generar energía a partir de fuentes renovables como el agua, el viento y el sol. "Las consecuencias serán la degradación ambiental y las inversiones en el país".

Alertó sobre el desabato de energía que se va a provocar, porque la reforma contempla la afectación a los paneles solares, "porque aunque no lo quieran reconocer, la reforma dice que se cancelan todos los contratos que generan energía en el país".

"Se complica el futuro del país no sólo en materia energética, sino en todos los sectores, porque al día siguiente de su aprobación, de su promulgación, quedarán sin efecto las legislaciones anteriores y se cancelarán todos los contratos de generación de productores privados, lo que provocará desabasto y consecuencias muy serias a la economía", concluyó el coordinador del PAN.

AA