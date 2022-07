Reconocen a empresas con Distintivo Jalisco Responsable

La tarde de este miércoles, la Secretaría de Trabajo reconoció a 87 empresas del Estado con el Distintivo Jalisco Responsable que incentiva la productividad y la seguridad laboral.

Empresas del sector servicios, alimentos, del sector restaurantero, organismos empresariales, universidades y hasta dependencias de gobierno recibieron el distintivo.

Una de las empresas que recibió el reconocimiento fue Productos Rivial (Pinturas Prisa), que debió certificarse con todas las normas en un tiempo de dos meses y medio.

“Somos una empresa muy enfocada al bienestar de la gente y además de este cumplimiento buscamos lo mejor para los colaboradores en temas de salud, clima laboral, beneficios”, dijo Norma Preciado, representante de la empresa que genera más de 700 empleos.

Otra empresa que recibió el reconocimiento fue Pan Bueno.

“Nosotros nos apegamos totalmente a la normativa que nos dio la Secretaría del Trabajo, revisaron todas las normas, documentación e infraestructura”, detalló Alfonso Rodríguez.

Pedro Javier Luna Rodríguez, representante del Colegio de Contadores Públicos de Jalisco, destacó la labor que significó el cumplimiento de las normas, “reconocemos que no fue sencillo cumplir con los requisitos establecidos y no porque fuéramos contrarios a la norma, sino porque simplemente de alguna manera no teníamos documentados los procesos y se nos obligó a hacerlo para poder cumplir con la norma”.

Américo Gerardo Salinas Leal, representante de la empresa Power Depot, resaltó la importancia que significa el premio.

“Es un orgullo ser ejemplo de dar cumplimiento a lo que establece la norma laboral, pero nuestro compromiso, más que brindar servicios, es darle el valor que se merece a la parte más importante de la planta que es la gente, no hay nada más valioso que quienes conforman nuestra plantilla laboral, a ellos nos debemos porque son quienes a diario cumplen con su jornada laboral y gracias a ello hoy estamos consolidados”, afirmó.

