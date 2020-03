Recomiendan no pagar a hackers

El pago en ataques cibernéticos de ransomware, como los que impactaron a la Secretaría de Economía y a Petróleos Mexicanos (Pemex), no deben ser saldados, recomendó Andrés Velázquez, presidente de la empresa Mattica.

El experto en ciberseguridad dijo que la comunidad está clara en que no debe permitirse que eso suceda porque se fomentará que se lleven a cabo ese tipo de infecciones.

“Cuando tenemos ataques de ransomware estamos hablando de grupos que muchas veces no se encuentran en este país, lo que están buscando es un beneficio económico, si uno cede a esos beneficios económicos uno no sabe si le van a entregar la información o no o que pueda llegar a pasar”, señaló Velázquez.

El ransomware es software malicioso que infecta equipos de cómputo y solicitan dinero para restablecer el acceso a los sistemas.

La Secretaría de Economía informó que registró un ataque cibernético, lo que dejó como resultado afectaciones en algunos servidores que administran correo electrónico y archivos, sin daños o afectaciones a su información sensible, aunque se suspendieron todos los trámites.

