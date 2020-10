Reclaman trabas en apoyos para reactivación económica en Jalisco

Industriales de Jalisco reclamaron este miércoles que los apoyos anunciados por el Gobierno del Estado y otorgados por la Secretaría de Desarrollo Económico y el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (Fojal) para la reactivación económica son insuficientes y consideran que los trámites son complicados.

Señalaron que los pocos recursos que se han aprobado de los programas Reinicia y Reactiva, aún no se han entregado a sus agremiados y que tuvieron problemas en la plataforma para el llenado de las solicitudes.

El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, (CCIJ) Rubén Masayi González Uyeda, dijo que es necesario replantear los programas ya que no están dando los resultados esperados y se siguen manejando con discrecionalidad.

“Ojalá que la información estuviera a disposición de cualquiera de nuestros asociados por qué no me aceptaron mi proyecto, qué me faltó, cuándo puedo meterlo, pero resulta que los tiempos también se agotan”, dijo.

Añadió que no se puede fallar a las empresas en la entrega de estos recursos, que son muy necesarios para enfrentar la crisis económica provocada por el COVID-19.

Hasta el momento solamente se entregado 58 millones de pesos de una bolsa de 274 millones de pesos.

GC