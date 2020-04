Realiza compras seguras por internet

No hay vuelta a atrás, desde que la tecnología comenzó a evolucionar para poner a nuestra disposición la posibilidad de realizar compras a través de la web, las ventas en línea simplemente han llegado para quedarse y, por ende, en este mundo cada vez más digitalizado y de mayor consumo resulta imprescindible saber cómo adquirir productos al mejor precio y de la forma más rápida, ya sea en los diferentes portales de internet o a través de aplicaciones de las mismas empresas.

Sin duda, durante esta pandemia por coronavirus resulta todavía de mayor importancia conocer a detalle el procedimiento de las ventas en línea para evitar fraudes o engaños en internet, pues de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online las compras en línea se han disparado hasta 129% en todo el país desde que entró en vigor el confinamiento el pasado 15 de marzo. Por esa razón, traemos para ti algunos consejos que podrías seguir para vivir una experiencia agradable en tus adquisiciones por internet.

Verifica la seguridad del sitio web

Antes de hacer una compra en internet revisa si los sitios de comercio electrónico donde planeas realizar tu adquisición utilizan indicadores o servidores de seguridad para que tengas la certeza de que tu información estará más protegida y no caerá en manos ajenas. La forma de verificar si un sitio es seguro es observando el icono del candado que aparece junto a la URL en la barra de direcciones del navegador. Si el candado es color rojo significa que el certificado de seguridad no es válido o caducó; el amarillo indica que la autenticidad de dicho certificado no se ha podido validar; y el verde significa que la validación es amplia y con garantía.

La dirección segura debe comenzar con https y no con el típico http.

Navega en una red segura

No realices compras online desde un dispositivo ajeno o desde una red inalámbrica abierta, pues si estás conectado a una red insegura o lo haces a través de una PC de otra persona tu información podría ser interceptada por los piratas informáticos y éstos podrían espiar todos los datos que envíes y recibas en internet. Nunca hagas compras en línea en cibercafés, bibliotecas o sitios similares, y tampoco desde las redes Wifi de establecimientos que dan este servicio a sus clientes, ya que podrías poner en riesgo tus datos bancarios o financieros.

Asegúrate del producto que compras

Lee con mucha atención la descripción de lo que deseas adquirir e incluso revisa las letras pequeñas para asegurarte del estado y del costo final que tendrá la entrega completa del producto, pues algunas empresas incluyen los costos de envío y tramitación en el precio total, pero otras lo agregan al final cuando ya decidiste hacer la compra y si no te percatas podrías pagar más de lo que pensabas. También puedes revisar la reputación del vendedor con las calificaciones y los comentarios que emiten otros usuarios sobre dicho producto para verificar la calidad del mismo.

Revisa políticas de devolución y garantías

En ocasiones, los productos que se adquieren resultan ser defectuosos o simplemente no cumplen nuestras expectativas. Por ello es importante que antes de realizar la compra verifiques garantía y políticas de devolución que maneja el sitio web, desde cuándo empieza y termina la garantía, hasta las condiciones que existen para hacerla válida con la reparación o remplazo del producto, o para pedir el reembolso tu dinero.

Elige método de pago

Si bien existen diferentes formas de pago a través del mundo digital, se recomienda que realices tus compras con pagos de tarjeta, y de preferencia que sea una de crédito para que no comprometas tu propia cuenta.

Otros consejos útiles

Revisa la fecha de entrega. Si bien algunos sitios web te dan un código para seguir tu pedido, en determinados momentos del año el volumen de compras por internet se multiplica y eso puede hacer que los plazos de entrega se alarguen.

Utiliza contraseñas seguras. Si realizas compras en diferentes sitios web, se recomienda que hagas uso de “claves” distintas para cada uno de ellos y que sean difíciles de adivinar. Para una mayor seguridad, también podría ayudarte el hecho de modificarlas a menudo.