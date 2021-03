Raúl Uranga es nombrado nuevo presidente de la Canaco

Este jueves, miembros de la Cámara de Comercio de Guadalajara eligieron por unanimidad a Raúl Uranga Lamadrid como presidente del Consejo Directivo de esta institución.

Durante su discurso, el empresario resaltó la dedicación y esfuerzo de todos los miembros de la Canaco, la cual, aseguró, “ha estado a la altura de estos tiempos históricos”.

Este jueves, la Canaco celebró su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Afiliados 2021, en donde además fueron electos siete consejeros propietarios y siete suplentes para el periodo 2021-2022; posteriormente, se llevó a cabo la primera reunión de Consejo, donde Uranga Lamadrid fue electo por unanimidad como presidente.

Xavier Orendáin, quien concluyó su periodo este 18 de marzo, agradeció el respaldo y compromiso de los consejeros durante el tiempo que encabezó la Cámara de Comercio de Guadalajara.

Raúl Uranga Lamadrid es licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y cuenta con un Master of Business Administración por The Amos Tuck School of Business de Dartmouth College; actualmente, es socio director en Gerbera Capital, una empresa para apoyar a empresas del sector inmobiliario.

En la Canaco, Raúl Uranga ha sido vicepresidente de Urbanismo y Participación Ciudadana e integrante activo de la Comisión Ejecutiva. Durante el periodo 2019-2021, fue titular del Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano de Guadalajara.

JM