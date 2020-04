Quiebran restaurantes por el desplome en las ventas

Debido a la caída de hasta 80% en ventas durante la cuarentena ocasionada por el coronavirus, algunos restaurantes tapatíos han comenzado a cerrar de manera definitiva.

Aldo De Anda, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Jalisco,calificó como complicada la crisis en el sector, y estimó que muchos agremiados tendrán que recurrir al cierre o recortar personal.

“Los lugares que ya traían una situación económica complicada son los que van a cerrar primero”, apuntó De Anda.

Mauricio Servín, presidente del Consejo Regional de la Industria Restaurantera y Gastronómica (Crireg), admitió que, por lo menos, 50% de los negocios podrían dejar de funcionar.

“Más de la mitad ya no van a poder abrir porque no sabemos cuándo va a terminar (la crisis), ese es el grave problema, porque hasta para hacer una negociación con sus proveedores tienen que saber una fecha y eso no lo sabemos”.

El Mesón Providencia y The Waffle Factory, de avenida México, son algunos de los que ya no abrirán sus puertas.

Actualmente, menos de 10% de los más de 19 mil restaurantes que operan en la ciudad están cerrados de forma temporal.

“Algunos están abiertos vendiendo o llevando a domicilio y entregan en el mismo local, pero hay muchos restaurantes que son un lugar para socializar y no podemos hacer comida para llevar, algunos se han transformado en eso, pero no todos, está muy difícil”, señaló Servín, quien advirtió que la situación para el sector se complicará más si no hay apoyos del Gobierno federal.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara suman ya 60 hoteles cerrados a causa de la caída en la ocupación provocada por la pandemia de COVID-19. EL INFORMADOR/G. Gallo

Se cae la ocupación hotelera en Guadalajara

La Asociación de Hoteles de Jalisco informó que la ocupación hotelera ronda 9% de en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Juan Carlos Mondragón, presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco, explicó que los pocos huéspedes que actualmente están en la ciudad son viajeros que sirven a la cadenas de valor o a temas de salud. “Estamos dando hospedaje y alimentos a la gente que viaja con la finalidad de apoyar a las cadenas de valor de todos los sectores esenciales como farmacias, hospitales, ferreterías, todos los giros que todavía están funcionando”.

Además, Mondragón informó que algunas de las inversiones de los nuevos hoteles que se proyectaban para este año están detenidas pese a que hay algunos que siguen edificando en la medida de lo posible.

“El Gobernador dio la autorización de que siguieran trabajando hasta que se acabaran los insumos, no sabemos cuándo, porque esa cadena de valor está muy resquebrajada”, añadió.

La expectativa del sector hotelero es mantener a su plantilla laboral y reactivarla en cuanto pase la emergencia sanitaria. “Lo que han hecho es que la gente que estaba de eventual se acabó su contrato y ya no se los renovaron y lo único que queda en los hoteles, tanto en los abiertos como los cerrados, es la plantilla base”, detalló.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara se estima que existen alrededor de 500 hoteles, de los cuales 350 son de clase turista, que generan más de 20 mil empleos.