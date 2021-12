Los trabajadores en México con una relación de trabajo subordinado a un patrón tienen derecho a recibir un aguinaldo cada año. Pero, ¿qué pasa si no me pagan el aguinaldo 2021?

¿Cuándo debe entregarse el aguinaldo?

Según la Ley Federal del Trabajo en 1970, el aguinaldo deberá pagarse antes del 20 de diciembre. Es equivalente a por lo menos 15 días de salario por el año laborado.

Si no has cumplido un año de trabajo o no laboraste un año completo para un empleador, tienes derecho a que se te pague la parte proporcional del aguinaldo.

¿Qué pasa si no recibo mi aguinaldo dentro de la fecha límite?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) recuerda que la ley establece que es una obligación del empleador pagar el aguinaldo en tiempo y forma.

En caso de que no se cumpla con el pago antes del 20 de diciembre, se contemplan sanciones de 50 a 500 veces UMA para este tipo de infracciones. La UMA es la referencia económica en pesos para determinar el pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales de los estados. El valor diario de la UMA en 2021 es de 89.62 pesos.

¿Qué plazo tengo para reclamar el pago del aguinaldo?

El trabajador tiene un año, a partir del 20 de diciembre de 2021, para reclamar el pago del aguinaldo o su pago completo ante las instancias competentes:

Juntas de Conciliación y Arbitraje Federales o Locales

y/o Tribunales Laborales Federales o Locales

y en su caso, los Centros Federal de Conciliación y Registro Labor

A quién acudir si no recibiste aguinaldo

La Profedet ofrece, de forma gratuita, los servicios de orientación y asesoría sobre el aguinaldo a través de sus 47 representaciones. Checa su ubicación en: cutt.ly/CRFoStm

Por telefóno : 800 911 7877; 800 717 2942 y 5559 98 2000, extensiones 44740 y 44741

: 800 911 7877; 800 717 2942 y 5559 98 2000, extensiones 44740 y 44741 Vía WhatsApp : 55 14 84 87 37

: 55 14 84 87 37 Por correo electrónico : orientacionprofedet@stps.gob.mx

