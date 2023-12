¿Qué hacer si no me pagan el aguinaldo?

El aguinaldo es una de las 12 prestaciones que existen en la Ley Federal del Trabajo (LFT), sin embargo, aunque se encuentra esta ley existen contratistas que no le pagan el aguinaldo a sus trabajadores.

El aguinaldo tienen derecho a recibirlo todos aquellos trabajadores activos que hayan o no cumplido el año laborando. El aguinaldo es un derecho que todas y todos los trabajadores tienen que recibir en el mes de diciembre.

Los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a 15 días de salario, de igual forma aquellos trabajadores que no han cumplido un año laborando, tienen derecho a recibir una parte proporcional según el tiempo trabajado.



El aguinaldo lo debes de recibir antes del 20 de diciembre, pero, ¿qué pasa si no te lo pagan? No te preocupes existen autoridades encargadas de proteger los derechos de los trabajadores.

Para los trabajadores que no recibieron su aguinaldo antes del 20 de diciembre pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), esta dependencia se encargará de brindarte asesoría legal, gratuita y personalizada. Para contactarla puedes enviar un correo electrónico a orientacionprofedet@stps.gob.mx o llamar al 55 57 09 32 33, extensión 4001 y 55 53 80 200 extensión 4050 o simplemente asistir de forma presencial a una de sus dependencias más cercanas. La PROFEDET es una organización encargada de proteger los derechos y la seguridad de los trabajadores, lo hace mediante servicios gratuitos de orientación.



Recuerda proteger tus derechos como trabajador, si no te pagan el aguinaldo tienes un lapso de tiempo de un año para exigir este derecho, además aquellos contratistas que no paguen a sus trabajadores el aguinaldo puede recibir una sanción de hasta $45 mil pesos.



