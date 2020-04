Que empresarios den créditos, pero no con respaldo del erario: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar de acuerdo en que los empresarios busquen créditos, pero no a costillas del erario.

Ayer, el Mandatario federal manifestó su oposición a que el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hayan pactado otorgar hasta 12 mil millones de dólares en créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas y que lo avalara la Secretaría de Hacienda.

El jefe del Ejecutivo mencionó que su gobierno será muy vigilante de que los empresarios que accedan a estos créditos los paguen y que no pasen a ser deuda pública.

"No nos oponemos, nada más que no sea a costillas del erario, ademas eso es lo más normal, el que las empresas puedan obtener créditos, ellos tienen capacidad para obtener créditos".

"Lo que no vamos a permitir es que esos créditos sí no se pagan pasen a ser deuda pública, o sea nosotros no avalamos eso, no podemos darle un trato preferencial a quienes tienen capacidad habiendo tanta pobreza en México.

López Obrador alertó que la asignación de estos recursos sin la vigilancia adecuada puede traer consigo corrupción.

"Aunque sea utilizado para crecimiento económico, aunque se ha utilizado para crear empleos, lo que está demostrado es que esos rescates arriba son equivalentes a corrupción", sentenció.

De igual forma, el Mandatario federal advirtió que estará atento del manejo que realice el Banco de Mexico sobre las reservas.

López Obrador se dijo confiado en que su estrategia de asignación de créditos para los pequeños empresarios pueda sacar a flote la economía.

"Al haber dinero abajo la agente tiene para gastar, se fortalece la capacidad de consumo", mencionó.

NR