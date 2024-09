La entrega de programas sociales en México por parte de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador provoca diferentes puntos de vista entre el sector empresarial en el país.

De acuerdo con el sexto informe de Gobierno, en los últimos dos años, el Banco del Bienestar aperturó más de 26 millones de cuentas de los beneficiarios de los programas sociales.

El documento detalló que al cierre de 2023, se dispersaron recursos a 25.5 millones de personas beneficiarias únicas de programas sociales que implicó un total de 97.6 millones de dispersiones por 478 mil 751.9 millones de pesos en apoyos gubernamentales.

Así, de septiembre de 2023 a junio de 2024, se dispersaron a través del Banco del Bienestar 552 mil 995.3 millones de pesos a la población beneficiaria de programas sociales.

Esta semana, en la entrega del premio Eugenio Garza Sada 2024, el presidente del Consejo de Administración de Femsa, José Antonio Fernández Carbajal, dijo que el capitalismo consciente ha demostrado que puede brindar oportunidades para que las empresas otorguen salarios justos a sus colaboradores además de ayudar al desarrollo de sus comunidades.

En ese sentido, urgió a las empresas a otorgar buenos sueldos a sus colaboradores y evitar la dependencia de programas sociales

“Desde la iniciativa privada debemos revisar nuestras nóminas para asegurar que ningún colaborador esté bajo la línea de pobreza y que tenga lo suficiente para la canasta básica, para que no dependa de programas sociales, que si bien han tenido algún impacto importante, sin empleo formal siempre serán insuficientes”, subrayó.

En julio pasado, en el podcast "Ckacks", de Oso Tava, el fundador de Genomma Lab, Rodrigo Herrera, mostró una visión más positiva sobre los programas sociales en México.

El empresario, reconocido por haber formado parte de las primeras ediciones del exitoso programa Shark Tank México, al lado de Arturo Elías Ayub, Carlos Bremer, Patricia Armendariz, entre otras personalidades del mundo de los negocios, advirtió sobre los efectos que tendrá la inteligencia artificial sobre el empleo, provocando despidos masivos en el corto y mediano plazo, para cual los países deberán tener un soporte.

"Cuál ha sido el gran acierto de este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con los programas sociales? Que México tiene una gran plataforma, que ya hay un porcentaje del presupuesto de México que se destina a los programas sociales. Esa es la base del ingreso universal que inevitablemente se viene. Es extraordinario".

Las declaraciones de Herrera, que han tenido resonancia en distintas redes sociales, destacan a los programas sociales como un soporte ante un efecto masivo de despidos a causa de la tecnología y que incluso colocan a nuestro país a la vanguardia respecto de otras economías.

"¿Qué van a hacer los países que no tienen ningún tipo de programa social y que de repente empiece a colapsar la economía y que haya despidos masivos por la inteligencia artificial? En México ya hay una base muy importante. No va a colapsar la economía como en otros países que no tienen esta formación humana de apoyar a las personas que no van a poder conseguir trabajo", dijo.