Profeco pide a compañías telefónicas no bloquear celulares del mercado gris

¿Qué es el mercado gris? Se trata del modelo económico en el que los productos se obtienen por proveedores no autorizados por el fabricante. Miles de mexicanos han conseguido sus celulares por este medio.

Muchas de las compras de internet, por ejemplo, a través de Amazon o Mercado Libre, son consideradas mercado gris. Se diferencia del mercado negro porque no es una acción "ilegal", es decir; el producto adquirido es original, pero no se adquirió directamente de la empresa, lo cual implica que no esté "en regla". Esto ha provocado que compañías como Motorola, Samsung y Xiaomi hayan bloqueado los celulares de miles de personas.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), piden que esto cambie. Los fabricantes de equipos celulares no pueden bloquear a los teléfonos celulares importados que entran a México de manera irregular, porque no cumplen con las especificaciones técnicas que se les pide a los equipos, indicaron la Profeco y el IFT.

La Profeco y el IFT afirmaron que a pesar de haber un mercado gris de celulares de importación que no cumplen con la normatividad o disposiciones técnicas, no se les puede bloquear unilateralmente.

La Profeco y el IFT hicieron un "llamado a las empresas que han implementado medidas de bloqueo a suspender dichas acciones de forma inmediata. "Lo anterior con el objetivo de evitar afectaciones a los consumidores y usuarios hasta en tanto sean analizadas las medidas y acciones adecuadas que contribuyan a atender los retos regulatorios, comerciales y legales que trae consigo el mercado gris".

Bloqueo de celulares adquiridos en el mercado gris afecta a usuarios

Bloquear absolutamente un celular como se realiza actualmente afecta a los usuarios, dijeron la Procuraduría del Consumidor y el Instituto de Telecomunicaciones en un comunicado.

Ambas instancias pidieron a los fabricantes ser parte "de un grupo de trabajo en el que participen los distintos actores involucrados, a fin de identificar medidas e implementar acciones para hacer frente a los retos que plantea el mercado gris, salvaguardando en todo momento los derechos" de los usuarios.

FS