Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), rechazó que haya desabasto de papel de baño en el país.

En la conferencia "mañanera" de este lunes del Presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Sheffield además destacó que México es productor importante de papel sanitario.

"En particular, del papel de baño, no hay desabasto; ojalá no empecemos como hace dos años con el 'fake news', aquel que corrió a nivel mundial. Somos un importante productor de papel de baño, incluso se exporta, entonces no hay tema a ese respecto".

"Platicamos con los principales productores de este producto, están en México establecidos y además hemos estado verificando, contestando, en todos los distribuidores grandes y medianos en todo el país y no hay ningún desabasto", indicó el titular de la Profeco.

No te pierdas: López Obrador descarta desabasto de alimentos en México por inflación

"Hubo mucho cuento chino con el agua potable embotellada en Monterrey, y también con todo que ha aumentado la demanda por el agua potable embotellada, hemos estado viendo que todos los días se vacían los anaqueles, pero aún queda algo de producto en la noche y a la mañana siguiente otra vez está resurtido", dijo Sheffield ante el desabasto de agua en Nuevo León.

OA