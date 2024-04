Profeco alerta de pan 'Bimbo Cero Cero' por contenido de azúcar elevado

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó su más reciente estudio, en su Revista del Consumidor sobre cuál es el mejor pan de caja dentro del mercado mexicano.

El estudio de la Profeco analizó 46 marcas de pan y se incluyó tipos como multigrano, integrales, de trigo, blancos entre otros, con la finalidad de conocer cuál es el producto más saludable y accesible respecto al precio para las y los consumidores.

El resultado que más sorprendió a los consumidores, fue que el producto pan “Bimbo Cero Cero” realmente no es tan “cero”, pues la Profeco reveló que hay diferencias en la información presentada en sus empaques, con la que realmente tiene dicho alimento.

Sin embargo, la dependencia sí destaca que contiene menor cantidad de sodio en comparación con otras marcas de pan, pero aún hay datos cuestionables.

De acuerdo con la Revista del Consumidor en pan “Bimbo Cero Cero” multigramo de 610g, señala en su empaque que contiene 1.2 g de azúcares en total, pero, luego del estudio se reveló que en realidad contiene 4,3 g, casi el triple de lo que indican.

ESPECIAL/ X/ @RdelConsumidor.

Mientras que el mismo producto pero en su presentación de 305 g declara que contiene 1.5 g de azúcares totales, sin embargo, realmente contiene 5.7, además, agrega que en su empaque se señala que tiene 15 g de proteína, cuando realmente contiene 12.4 g.

Cabe destacar que el pan “Bimbo Cero Cero” no está entre los peores del mercado mexicano, debido a su contenido reducido en sodio, pero, es importante que las y los consumidores tengan la información real sobre lo que compran.

Finalmente, la Profeco recomienda revisar la etiqueta y asegurarse de que no esté maltratado a la hora de comprarlo, mientras que en casa guardalo en un lugar fresco, no refrigerarlo, no consumirlo si ya venció su fecha de caducidad, y no excederse en su consumo.

NA