Tras realizar un estudio en 23 presentaciones de papas fritas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detectó cuáles son las marcas con mayor y menor contenido de sodio y de grasas saturadas.

Además de que advirtió que hay dos marcas que tienen leyendas que no se sustentan como lo son Granny Gosse que dice ser Kosher, pero no demuestra el símbolo "U Pareve", también están las de 7 Select original que no demuestra las leyendas "Hechas con papas frescas de granja", "con la cantidad perfecta de sal" y "para un sabor simplemente fantástico".

Las cinco marcas con menos cantidad de sodio fueron: las Sol de 100gramos; Zumitam de 142 gramos, papas fritas con aceite de coco y sal de mar; Botanas Julimoy, bolsa de 100 gramos, Great Value de 170 gramos original con sal y Kettle de 142 gramos fue la marca que solamente tuvo el 2% de la sal recomendada al día por la Organización Mundial de la Salud.

Las tres marcas con menor cantidad de grasas saturadas fueron Zumitam papas fritas con aceite de aguacate y sal de mar, bolsa de 142 gramos, Zumitam papas fritas con aceite de oliva y sal de mar de paquete de 142 gramos y Cape Cod, con 226 gramos de papas estilo artesanal.

La Profeco advirtió que las grasas trans "son un factor de riesgo significativo de sufrir enfermedades cardiovasculares y también pueden afectar la resistencia a la insulina en personas susceptibles lo que incrementa el riesgo de padecer diabetes".

Las cinco marcas con mayor contenido de sodio fueron: Master chips bolsa de 50 gramos con 39% de los 5 gramos de sal recomendados en la dieta diaria por la Organización Mundial de la Salud.

Kettle de 142 gramos, con 37% del consumo recomendado diario; Totis Pap's Onduladas 30%, Totis Pap's Corte Casero 29%, 7 Select original 26% y Valley Foods y Cape Cod con 24%.

En el estudio de calidad las papas con mayor cantidad de grasas saturadas fueron Zumitam papas fritas con aceite de coco y sal de mar; Great Value original con sal, Totis Pap's Onduladas, Bokados Original, Master Chips y Papas Lecaroz con sal.

