En México se ha hecho costumbre que al asistir a un restaurante el comensal, además de pagar la cantidad total de su consumo, también deja una cantidad simbólica de dinero para el mesero que los atendió durante su visita, las cuales, por lo regular, suelen oscilar entre el 10 y el 15% de tu cuenta total, y lleva como razón una propina por un buen servicio.

Pero, ¿es esta propina obligatoria? Esta pregunta surge luego de que varios comensales se han quejado ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) luego de que en diferentes establecimientos se les ha obligado a pagar este excedente de la cuenta que, en un principio fundamental, es voluntaria.

Como lo hemos mencionado anteriormente, la propina es un monto monetario que el comensal decide o no si darle al mesero en relación con la calidad de su servicio.

No obstante, esta cesión monetaria, aunque se recomienda que sea de entre el 10 y el 15 % de tu cuenta total, es completamente voluntaria y bajo la cantidad que desees.

La Profeco ha hecho hincapié en más de una ocasión que las propinas son una “gratificación voluntaria y no puede incluirse en la cuenta sin consentimiento del consumidor”, por lo que si el establecimiento exige propina al comensal o lo incluye en su cuenta pueden ser denunciados, pues atentan contra los derechos del consumidor.

Por otro lado, si el comensal sí decide otorgarle una propina al mesero, “tú decides si quieres dar propina y tú estableces el monto”, como lo dice la Profeco.

El único monto que estás obligado a pagar es el que corresponde a tu consumo, y sólo tú puedes decidir si el servicio amerita o no ceder propina.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, no hay un recurso legal para obligarte a pagar un monto específico por razón de la propina.

“Queda prohibido a cualquier proveedor de bienes o servicios llevar a cabo acciones que atenten contra la libertad o seguridad o integridad personales de los consumidores bajo pretexto de registro o averiguación [...] Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios. Asimismo, tampoco podrán prestar servicios adicionales a los originalmente contratados que no hubieren sido solicitados o aceptados expresamente, por escrito o por vía electrónica, por el consumidor”, se puede leer en el artículo.

Sin embargo, si el establecimiento te quiere obligar a pagar el monto de la propina, puedes solicitar que te retiren el cobro y que te permitan hablar con el gerente o encargado del establecimiento para hacer saber la situación. Él mejor que nadie debe de saber que este proceder es ilegal, y que no pueden retenerte en tu lugar.

La Profeco exhorta a la ciudadanía a denunciar si, como comensal, te obligan a ceder en algún establecimiento.

Para ello, comparte diferentes vías a través de las cuales puedes hacerlo:

En cualquiera de las opciones deberás especificar los siguientes datos del establecimiento:

Por otro lado, aunque no menos importante, es la situación laboral en la que las personas que se dedican al servicio cliente, especialmente los meseros.

Pues la oferta laboral de los establecimientos restauranteros ofertan sus vacantes con sueldos bastante bajos, la mayoría, incluso, por debajo del salario mínimo (actualmente de $172.86 pesos), y señalan las propinas (que como ya mencionamos, son meramente voluntarias y no deberían ser considerados como parte del servicio) como complemento del pago.

Esta situación ha sometido a los empleados del giro a niveles agudos de estrés e inestabilidad económica, pues al no ser las propinas un ingreso fijo, se ven laborando bajo sueldos paupérrimos e ilegales.

Recordemos que en el costo de tus alimentos ya está incluido el costo de la materia prima, su producción, el costo del servicio, el IVA, y por supuesto, una misma parte proporcional a tu suelo, por lo que, de ninguna manera, los establecimientos deberían de agregar las propinas como complemento de tu salario.

De acuerdo con el director general de la capacitadora y consultora Frecuencia Tributaria, Walter Carlos López Morales, las propinas no son salarios. Esto se debe a que no son pagos que realiza el patrón en favor de sus trabajadores, pues no es la realización de un trabajo personal subordinado.

No obstante, si te encuentras trabajando en términos en los que tus propinas se han integrado como parte de tu sueldo, sí "se toman en cuenta para medir el otorgamiento de indemnizaciones o prestaciones que corresponden a los trabajadores”, menciona el Víctor Manuel Melo Posadas, presidente de la Comisión de Seguridad Social Sur del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Es decir, las propinas sólo deberían integrar el salario para fines indemnizatorios del trabajador, y por consiguiente, para fines de cuotas al IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) y aportaciones al Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), y deberían de estar reguladas por la Ley Federal del Trabajo, de tal manera que estén establecidas de manera fija desde la promoción del empleo.