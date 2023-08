El regreso a clases ya no se encuentra muy lejos, la mayoría de los padres de familia ya han comprado la lista de los útiles escolares; sin embargo, si aún no has surtido los materiales escolares de tus hijos o para tu licenciatura, procura leer este artículo, pues la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha subido un estudio entre las diversas marcas de productos escolares delatando los mejore y las peores.

Lápices, borradores, bolígrafos, pegamento, entre otros materiales son indispensables para llevar una ciclo escolar completo y provechoso, los elementos para aprender son indispensables, pero aunque no pasen de ser un simple lápiz, hay de lápices a lápices, y si no quieres que a cada rato se te quiebre la punta, o incluso peor, que tampoco tu sacapuntas sea funcional revisa los resultados a continuación emitidos por la Profeco:

Bolígrafos de tinta azul

En el estudio de la procuraduría fueron evaluados 11 marcas de lapiceras azules, que son muy frecuentadas en las escuelas e incluso oficinas, para este estudio se contemplaron las variantes de calidad de escritura, los acabados y el rendimiento por metros lineales de escritura.

Como resultado general, se determinó que todas las marcas participantes cumplieron con la calidad de escritura, pero la marca que tuvo mayor desempeño, en lo que refiere a metros lineales de escritura, fue la marca BIC Cristal dura, que pudo superar los 3 mil metros, por el contrario, la marca con menor rendimiento ha sido la marca MAE Rapid Ink BTM-A.

Por su parte, si hablamos de calidad precio, el paquete de doce bolígrafos azules más caro pertenece a la marca BACO “Le plume” con un costo final de 44 pesos, pero su rendimiento solo se sustenta por poco más de mil 400 metros, en cambio, la más económica es la marca Bolex Cristal por aproximadamente 25 pesos a la venta y un rendimiento que lo coloca en el tercer lugar de rendimiento, sólo detrás del modelo GRIP4 de la misma marca.

Lápices ideales

Por norma, el elemento principal para tomar notas y hacer matemáticas es el lápiz de madera del número 2. Para este caso, la Profeco evaluó 15 marcas disponibles en el mercado y estos son los resultados:

En la prueba todos los lápices demostraron ser eficientes en la opacidad del trazo, y en general las pruebas a las que fueron sometidos no reflejaron ninguna condición negativa por la cual preocuparse, hay que apuntar que las marcas Dixon, Kuit, Norma, Office Depot y Paper Mate demostraron tener las puntas más resistentes; en cambio, las marcas MAE, Bic, Maped, Pelican y Kores son las más débiles, aun así se disponen en el nivel de “bueno” de la Profeco.

Borrar a la perfección

Las gomas de borrar siempre serán necesarias, pero no todas garantizan un borrado perfecto o algunas de ellas pueden acabarse antes de tiempo, en este caso fueron evaluadas 13 diferentes marcas de borradores blancos.

Como resultado, ninguna tuvo un desempeño negativo severo, solo dos marcas: Barrilito y Pentel demostraron una menor resistencia al desgaste respecto a las demás gomas, pero marcas como Pelikan, Paper Mate, Maped y MAE demostraron no borrar de forma eficaz todos los trazos, lo que deja a las marcas Dixon, Kores y Staedtler como las más recomendadas según la Profeco.

Reglas exactas

En el caso de las reglas de 30 cm. ninguna fallo a la hora de tener medidas concretas, pero hay que decir que las marcas de Vinci, Arly y Maped presentan una menor resistencia a la flexión, la cual les causó fracturas o astillas, además en marcas Arly y Maped se detectaron manchas y rayaduras en sus cuerpos, por lo que no tienen buenas calificaciones en la categoría de acabados, en esta misma rama la marca Baco solo presentó manchas.

Otros productos

La Profeco tuvo otras inquietudes a lo referente a la escuela, con estos elementos hemos cumplido con lo básico, pero si quieres interesarte más a detalle de cada elemento y conocer toda la lista de materiales escolares evaluados, como plastilinas, pegamento líquido, etc. puedes consultar la publicación del mes de agosto de la revista del consumidor en este enlace: https://www.profeco.gob.mx/revista/RevistaDelConsumidor_558_AGOSTO_2023.pdf

OA