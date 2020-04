Producción de bebidas alcohólicas, en riesgo por crisis sanitaria en México

La producción y distribución de bebidas alcohólicas en México está en riesgo al no formar parte de las actividades esenciales decretadas por el Gobierno federal, lo que ha provocado compras de pánico en las últimas horas y rumores sobre una posible ley seca.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador decretó el lunes la emergencia sanitaria por COVID-19, que obliga a frenar todas las actividades económicas excepto las consideradas esenciales hasta el 30 de abril.

El decreto considera esenciales la producción y distribución de "alimentos y bebidas no alcohólicas", por tanto, a la práctica quedaría prohibida la producción de bebidas con alcohol, aunque todavía ninguna cervecera ha anunciado oficialmente el paro de sus actividades.

En las últimas horas, se difundieron imágenes en redes sociales de compras de pánico de alcohol, con consumidores comprando montones de cajas de cerveza ante la inquietud por un posible desabastecimiento de estos productos o incluso una declaración de ley seca.

A raíz de esta confusión, algunas tiendas de alimentación llegaron a colgar carteles anunciando la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas.

Las autoridades de la capital mexicana informaron en un comunicado que "en ningún momento se ha decretado ley seca" y pidieron a las tiendas de autoservicio "no cerrar ni condicionar la venta de bebidas alcohólicas", al mismo tiempo que pidieron "por favor que no haya compras de pánico".

"Informo. Nadie ha declarado Ley Seca", reiteró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en un mensaje de Twitter.

También hubo compras de pánico en el estado de Nuevo León, donde el gobierno local desmintió que vaya a decretar una ley seca, aunque avisó que pronto habrá un desabastecimiento de alcohol dado que las fábricas tendrán que parar.

"No estamos diciendo ley seca. Las empresas cerveceras no trabajarán, por lo tanto, tampoco habrá distribución de alcohol y cervezas. Si no hay distribución, tampoco habrá venta a partir del día 3 (de abril)", expresó en rueda de prensa el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez "El Bronco".

La semana pasada, el presidente López Obrador recomendó reducir el consumo de alcohol, puesto que el coronavirus "no se cura con tequila ni con mezcal".

La compañía cervecera Grupo Modelo anunció la semana pasada la donación de 300 mil botellas de gel antibacterial al Instituto Mexicano del Seguro Social, si bien no ha hecho ninguna referencia al momento a que pare la producción.

La cerveza es el producto agroalimentario que más exporta México, seguido del aguacate y del tequila, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

