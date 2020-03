Prevén que la crisis por Covid-19 dé un respiro a la industria de la moda

Mientras que algunos sectores como la industria electrónica y manufacturera ya registran los impactos del coronavirus, otros tradicionales como el calzado, vestido y textil podrían verse beneficiados.

El cierre de operaciones y la lenta reactivación de la principal fábrica del mundo, como es China, traen esperanzas para este sector en México.

De acuerdo con especialistas, el brote del virus conllevará una mayor demanda de productos y proveedores locales principalmente para atender al mercado más demandante: Estados Unidos.

Por ejemplo las importaciones de calzado de China están restringidas y los fabricantes operan a 50% de su capacidad, por lo que las empresas locales ven una oportunidad para para proveer a las marcas globales.

José Arias, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ), explicó que el sector, en la Entidad y en el país, ve en la pandemia del coronavirus una oportunidad para incrementar su producción local, pero aclaró que también depende de la materia prima.

De acuerdo con el entrevistado, este año el sector podría crecer hasta cinco por ciento.

Sixto Mercado, presidente de la Cámara de la Industria del Vestido, delegación Jalisco, dijo que ante la baja en las importaciones de prendas hay una alternativa para abastecer a las cadenas minoristas.

“Primordialmente en Jalisco es moda lo que hacemos nosotros. Es uno de los estados que prácticamente estamos en todos los municipios con alguien que se está dedicando a la industria del vestido”.

La Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaitex) reconoció que podría ser una oportunidad para ese sector que tuvo un año muy complicado (2019), ya que registró paros técnicos, despidos y cierres de empresas por la subvaluación, el contrabando y la informalidad de mercancías.

Dependen de lo almacenado

Mario Gutiérrez Treviño, presidente de la Cámara Textil de Occidente, dijo que fabricantes de producto terminado se verán beneficiadas, pero dependerán de la materia prima con la que cuenten.

Aseguró que actualmente no está llegando el producto terminado de China a Jalisco y, por lo tanto, hay una oportunidad para abastecer a los almacenes. “Hay cadenas muy importantes que ahorita traen problemas, por ejemplo, en el tema de la calcetería, no está llegando el producto porque no están pudiendo surtir. Entonces con los que tenemos en bodega, materia prima, podemos estar surtiendo y vendiendo muy bien”.

El dirigente del sector textil estimó que el crecimiento de esa industria podría ser de hasta nueve por ciento.

La industria textil de Asia es uno de los principales mercados de los que depende México. NOTIMEX

El encarecimiento de materia prima también pega al sector

Aunque la industria de la moda tiene una oportunidad para aumentar sus exportaciones hacia Estados Unidos y otros países, también hay un factor en contra. Sus materias primas provienen de Asia y sus costos se han subido hasta en 20 por ciento.

Mario Gutiérrez, presidente de la Cámara Textil de Occidente, admitió que hay empresas del sector que no trabajan a su máxima capacidad por falta de materia prima. “Por el otro lado, casi todos nuestros insumos vienen de Asia y Oriente. Los insumos que tenemos aquí se han hecho más caros por el tema de la competitividad y por la escasez”.

Ese sector importa sus principales materias primas de países como China, Taiwán, Vietnam e India. “Ahora, el problema que tenemos es de logística, porque en el caso de la India son 60 días y es casi el doble de tiempo y eso nos va a perjudicar”, comentó.

Según Mario Gutiérrez, las materias primas que provienen de Asia y Oriente ya registran un alza de 15% a 20 por ciento.

Alejandro Gómez, presidente adjunto de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, reconoció que el abastecimiento de la materia prima es un gran reto ya que hay dificultades para la importación de insumos, sobre todo los sintéticos.

Sectores más afectados

Manufactura

Electrónica

Automotriz

Turismo

Consumo

Sectores beneficiados

Farmacéutico

Calzado

Vestido

Textil

Compras por internet

Telecomunicaciones

Streaming

Oportunidad para nuevos pares

En México se consumen 360 millones de pares de calzado anualmente, de los cuales solamente se producen 268 millones. El resto se importa, principalmente de países asiáticos como China, Vietnam y Malasia.

Luis Gerardo González García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado y de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), dijo que en esa Entidad se abre una oportunidad para crecer hasta en tres millones de pares de zapatos este año. “Esto no significa que se puede suplir lo que Asia fabrica, para eso se necesita tiempo. Es una oportunidad para desarrollar el talento y la capacidad de reacción para sustituir importaciones”.

Alejandro Gómez, presidente adjunto de la CICEG, comentó que el panorama en 2019 para la industria fue difícil, pero 2020 es más positivo.

“El año pasado fue complicado, eso es innegable, sin embargo la buena noticia es que el arranque de este año es mucho mejor. Escucho a más empresarios decir que se están reactivando los pedidos para este Sapica (feria de calzado y artículos de piel)”.

Empresarios señalan que la crisis por coronavirus provocó que muchos clientes voltearan a ver al mercado mexicano. EL INFORMADOR/A. Camacho

Ocasión para recibir más compradores

Para la próxima edición de Modama, que se realizará del 12 al 14 de mayo, y de Intermoda, que se proyecta del 14 al 17 de julio, los fabricantes locales esperan que haya más compradores nacionales y extranjeros, tal y como sucedió en Sapica, la Feria Internacional de Calzado y Artículos de Piel, aunque todo dependerá del avance del coronavirus.

En la pasada edición de Sapica, realizada del 3 al 6 de marzo, en León, Guanajuato, se observó un alza de compradores internacionales, principalmente de Estados Unidos, Canadá y países de Centroamérica.

“Ahorita, lo más positivo es la visita de compradores internacionales, los cuales no se habían visto desde hace tiempo y en esta exposición de Sapica estuvimos viendo que ya comenzaron a llegar más compradores internacionales”, dijo José Arias, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco (Cicej).

El dirigente agregó que el problema del coronavirus en China provocó que muchos clientes voltearan a ver al mercado mexicano como una opción. “En China, algunas empresas están trabajando al 50% o 60%, en varias no estaban dejando salir a su gente; ése es el problema principal. Algunas fábricas sí arrancaron, pero todavía no al 100 por ciento”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Esperan golpe en otros giros

Miguel Ángel Landeros (presidente del Comce Occidente)

El sector electrónico, de manufactura, automotriz y turismo son, hasta el momento, los más afectados, pero podría expandirse a otros como el de consumo, petróleo y banca.

Miguel Ángel Landeros, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Occidente, dijo que la afectación inició con la cadena de suministro de esos sectores, pero cada vez se irá acentuando más.

“Es un efecto que viene retardado, pero lo vamos a ir sintiendo. Al final de la historia, el que está jugando un papel primordial es China porque es un gran proveedor para todo el mundo y no se diga para México”.

Los rubros más beneficiados, por el momento, son los fabricantes de cubrebocas, de gel antibacterial y de cloro. “Hay un sector que se benefició ya de inmediato que es el textil, con los cubrebocas, porque de inmediato están trabajando a marchas forzadas”.

No obstante, aclaró que fuera de esos sectores de oportunidad lo más importante es lo que se construye para el mediano y largo plazo.

Landeros detalló que la actividad exportadora e importadora de productos ya registra obstáculos en todo el mundo y no descartó que pueda agudizarse la situación en la medida que avanza la pandemia, por lo que el pronóstico de crecimiento de 5% de las exportaciones de Jalisco para este año podría verse reducido.