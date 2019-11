Prevén más de 120 mil MDP en ventas durante El Buen Fin

El gobierno tiene optimismo de que se rebasará la meta de crecimiento de ventas del sector privado durante El Buen Fin, al esperarse superar el objetivo de los empresarios de 5% y alcanzar la cifra de 120 mil millones de pesos, a los que se les sumarán más de 38 mil millones por concepto de ventas en el sector turismo.

Por una parte, el subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad, Ernesto Acevedo, dijo que ello será consecuencia de la disminución de la tasa de interés del Banco de México, el incremento de las remesas, los altos niveles de confianza del consumidor, la baja inflación, el incremento salarial que se dio a principios de año, entre otras cosas.

"Estoy seguro que vamos a rebasar 120 mil millones de pesos, más de cinco por ciento de incremento con respecto a la octava edición de El Buen Fin, y creo que nuevamente las familias mexicanas podrán disfrutar de ofertas reales y de mejores condiciones en sus compras. Así que enhorabuena y deseo el mejor de los éxitos a El Buen Fin en su novena edición".

Mientras que el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, explicó que la "meta es llegar a los 118 mil millones de pesos, por encima de eso rebasaríamos las expectativas".

En conferencia de prensa, explicó que hasta el momento tienen 75 mil 700 solicitudes de registro de empresas, con 165 mil sucursales o establecimientos del sector comercio, servicios y turismo.

A esa cantidad se le sumarán 38 mil 103 millones de pesos que se espera genere el turismo durante esos cuatro días de descuento, dijo el subsecretario de Planeación y Política Turística, Alejandro Aguilera.

Walmart se adelanta a El Buen Fin. El presidente de la Concanaco, dijo que uno de los requisitos para participar en el programa de El Buen Fin es respetar las reglas de que debe durar del viernes 14 al lunes 17 de noviembre, por lo que dijo que lamenta que alguna tienda departamental pueda adelantarse o extender la promoción.

Al referirse a la decisión de Walmart de iniciar el fin de semana de ventas desde la noche del miércoles en Sam's Club, dijo "no tenemos información de que no vaya a participar... Se ha insistido de que se cumplan varias condiciones, que no se extienda por más días...Lamentamos que no se respeten esas condiciones es y de ahí la invitación a registrarse".