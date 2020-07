Por pandemia, lo despiden a 2 meses de jubilarse y acude a retirar de Afore

David Torres perdió su empleo como soldador hace 15 días, cuando solamente le faltaban dos meses para jubilarse.

El hombre, quien cumplirá 60 años en septiembre, asistió ayer a las oficinas de Afore Profuturo, ubicadas en Avenida Chapultepec, entre Hidalgo y Morelos, para tramitar un retiro parcial de recursos de su cuenta.

“Me urge el dinero, ya que no tengo trabajo, pero me dijeron que tenía que hacer cita”, destacó el afectado.

Compartió que laboraba en la compañía Camionera de Jalisco, donde le hicieron firmar su retiro voluntario.

“Me dijeron que se había bajado el trabajo, que ya no había chamba. También como ando malo de una rodilla, a lo mejor por eso me dieron el finiquito y no tuve otra opción que firmarlo”, explicó David.

Al igual que él, decenas de jaliscienses desempleados acuden diariamente a las instalaciones de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) con el fin de obtener algo de su dinero ahorrado para sobrellevar la falta de ingresos por la crisis económica que generó la emergencia sanitaria en la Entidad.

Debido a la pandemia de COVID-19, entre marzo y junio se perdieron 82 mil 201 puestos de trabajo en Jalisco.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en el primer semestre del año los retiros parciales en el país alcanzaron los ocho mil 569.6 millones de pesos, 60% más que en el mismo periodo de 2019.

Sólo en junio pasado el incremento fue de más de 100% comparado con el mismo mes del año anterior.

Llegan por decenas a retirar de Afores

EL INFORMADOR • A. Camacho

Jaliscienses que perdieron su trabajo asisten a obtener una parte de su dinero ahorrado

Este trámite puede realizarse de manera remota vía telefónica y por medio de una aplicación

El desempleo provocado por la contingencia por COVID-19 ha ocasionado que decenas de personas acudan todos los días a las oficinas de las diferentes Afores a realizar el trámite para retirar recursos parciales por desempleo.

Ricardo Muñoz, de oficio albañil, fue a obtener dinero de su Afore a las oficinas ubicadas en Avenida Chapultepec. Él se quedó sin su empleo desde mayo. “En la constructora me pagaban casi todo, pero todavía no se reactivan bien y el trabajo está muy escaso, entonces nos descansaron a varios”.

“Me llegan estados de cuenta y quiero ver si se puede retirar o no. Voy a hacerle la lucha para sacar un dinerito”, comentó Arturo López, otro desempleado que realizó este trámite.

Álvaro Meléndez, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), explicó que el ahorro en las Afores les permite a los trabajadores retirar una parte de esos recursos cuando se quedan sin trabajo.

“Al no haber un seguro por desempleo en México, como ocurre en otros países como Estados Unidos, el trabajador puede acceder a estos ahorros”.

Aclaró que el retiro por desempleo impacta en las semanas cotizadas para la jubilación, por lo que se deberá regresar el monto de lo prestado una vez que se incorpore al mercado laboral o realizar aportaciones de manera voluntaria.

El trámite se puede realizar a través de medios no presenciales como vía telefónica (55-1328-5000), la aplicación AforeMóvil, el portal de servicios www.e-sar.com.mx o el portal de las mismas Afores.

El senador Ricardo Monreal propuso una iniciativa para que quienes quedaron desempleados en la pandemia puedan retirar de su Afore lo equivalente a una canasta básica sin descontar semanas de su cotización.

Plantea dos modalidades: cuatro mensualidades o el retiro en una sola exhibición. Aún falta que se apruebe.

JL