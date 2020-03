Por coronavirus, inicia caza a negocios abusivos

Debido a la confirmación de casos de coronavirus en México, comercios acopiaron y encarecieron injustificadamente productos como cubrebocas, desinfectantes y geles antibacteriales, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) endureció las inspecciones, de modo que se eviten afectaciones a la ciudadanía.

El titular de la dependencia, Ricardo Sheffield, resaltó que se abrieron ocho procedimientos, uno de ellos contra una cadena de almacenes que tiene presencia en todo el país.

“Lo empezamos a monitorear desde hace un mes. Y efectivamente, ha habido un acopio desmedido de cubrebocas de esta empresa, y ha aumentado el precio, porque lo venimos midiendo semana con semana, en ciertos negocios que pretenden especular”, dijo el funcionario durante la conferencia de prensa mañanera del Presidente López Obrador.

Desde la semana pasada se hicieron nueve requerimientos de información a las principales cadenas de autoservicio y farmacias. Deberán comprobar los costos de compra y venta (del 1 de enero al 28 de febrero) de cubrebocas, gel antibacterial, cofias, guantes de látex, vitaminas “C”, antigripales, toallas húmedas, desinfectantes y termómetros.

También tendrán que precisar cuántos de estos productos tienen en sucursales y filiales, a la venta y en bodega, en todas sus marcas y presentaciones.

Sheffield llamó a los consumidores a no crear una demanda innecesaria. Advirtió que no hay razón para que aumenten los precios.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, insistió en que los cubrebocas convencionales no bajan el riesgo ante el COVID-19.

“Estos cubrebocas sencillos, que se pueden adquirir en la tienda, no sirven para protegernos. Si yo me pongo uno convencional no me disminuye el riesgo de adquirir no sólo coronavirus, sino influenza, catarro común, neumovirus... no hay evidencia científica que demuestre que realmente sirve”, afirmó.

Hasta el momento hay seis pacientes con COVID-19: dos en la Ciudad de México y el resto en Sinaloa, Coahuila, Chiapas y el Estado de México. Hay 21 casos sospechosos.

El primer contagiado, residente en la capital del país, fue dado de alta ayer.

La autoridad no ha declarado una alerta sanitaria, ya que los casos “son importados”: corresponden a personas que presentaron síntomas leves luego de viajar al Norte de Italia.