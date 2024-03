Por aniversario esta aerolínea tiene vuelos a MITAD DE PRECIO

Este mes una de las aerolíneas de bajo costo y la preferida de muchos mexicanos se encuentra celebrando su 18 aniversario, por ello ha decidido celebrar con una campaña que lleva el lema "Corro, vuelo y celebro" en la que ofrece descuentos de hasta 55% de descuento.

Se trata de Volaris, aerolínea fundada el 13 de marzo de 2006 con el vuelo inaugural Toluca - Tijuana. Desde entonces y hasta ahora se ha caracterizado por ofrecer vuelos económicos y además de eso, de manera constante, ofrecen promociones a todos sus viajeros para ofrecerles la mejor experiencia.

Actualmente cuentan con 71 destinos en México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, y más de 500 vuelos diarios y en el marco de su aniversario están lanzando una serie de ofertas, entre ellas la que se mencionó con anterioridad, viajes de hasta 55 por ciento de descuento a destinos nacionales e internacionales y si cuentas con tu tarjeta de Volaris Club, tendrás un 20% adicional.

¿Cómo obtener la promoción del 55% de descuento?

De acuerdo con la página de Volaris, para viajar a mitad de precio debes comprar tu boleto entre el 6 y el 7 de marzo, utilizando el código promocional VUELA55. Es importante mencionar que esta promoción solo es aplicable para viajes programados entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2024.

Cabe señalar que el descuento no aplica en la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), impuestos ni servicios adicionales, como la selección del asiento. Además, según sus términos y condiciones solo es aplicable para las reservas de categoría zero y básica.

Con la categoría zero, se permite llevar un artículo personal cuyas dimensiones no superen los 35x45x20 cm, de manera que pueda colocarse debajo del asiento frente a ti. Por otro lado, la categoría básica, además del artículo personal, te incluye, una maleta de mano cuya medida no exceda 55x40x25 cm y que en su conjunto no excedan de 15 kg.

Las ventajas proporcionadas por cada tipo de reserva difieren según si el destino es nacional o internacional. Por ejemplo, al viajar dentro de México, puedes realizar el check-in en línea tres días antes de la salida del vuelo, mientras que al viajar fuera del país, esta opción está disponible 24 horas antes del vuelo.

Es fundamental que tengas en cuenta que esta oferta especial de aniversario de Volaris solamente es aplicable para efectuar compras mediante la página oficial de la aerolínea y su aplicación móvil.

YC