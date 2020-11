Por COVID, firmas de consumo recortan 30% su Capex de 2020

En México, 16 de las 23 emisoras de consumo que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) como Sanborns, Chedraui, Arca Continental, Alsea, Liverpool y Soriana redujeron 30 por ciento en promedio su inversión en capital (Capex) para este año, afectados por la pandemia del coronavirus, que provocó caídas en sus ingresos y desaceleración en su ritmo de expansión.

“Estas bajas en las inversiones del Capex responden a la necesidad que tienen las empresas de preservar su liquidez, no invierten no porque no quieran, quieren preservar liquidez en sus balances derivado de la situación de incertidumbre que hay, producto de la pandemia”, apuntó Marco Montañez, subdirector de análisis de Vector.

Posponer lanzamientos de nuevos productos, frenar expansiones y aplicar eficiencias en logística son algunas de las acciones que implementaron algunas empresas.

La emisora que cerrará el año con un mayor ajuste es Sanborns con un Capex de 400 millones de pesos, lo que significaría un recorte de 55.3 por ciento comparado con lo ejercido en 2019.

“Desde hace algunos años la compañía no ha logrado que las ventas mismas tiendas repunten, y en donde probablemente ha tenido la mayor afectación es de las ventas en línea, hace sentido que no estén realizando inversiones para apertura de tiendas, hasta que la compañía no vea una mejora en el crecimiento orgánico”, explicó Verónica Uribe, analista especializada en consumo.

En tiendas departamentales, El Puerto de Liverpool recortó su inversión para este año en 41.6 por ciento y Palacio de Hierro lo hizo en 37.5 por ciento.

“La mayoría cuando anunció que estaba deteniendo sus planes o frenándolos detalló que era por liquidez, Liverpool en específico sí señaló que era para preservar la liquidez, mientras que, en otros casos como las aperturas de tiendas de autoservicio como Walmart y Chedraui, se debió más a cerraron dependencias que les tenían que dar permisos y por eso no estaban realizando las aperturas que tenían planeadas”, indicó Marisol Huerta, analista de Ve Por Más.

En el caso de los autoservicios, todas las cadenas disminuyeron su Capex, pese a que son las que mejores desempeños en ventas comparables presentaron durante el año.

Chedraui es la que más bajó su inversión en 48.7 por ciento comparado con el 2019; seguida de Soriana con una baja de 40.4 por ciento; La Comer con 32.2 por ciento, y finalmente Walmart que recortó su Capex en 12.5 por ciento.

“El dinamismo para construir nuevas tiendas no es el mismo bajo la nueva normalidad; además, muchas cadenas prefirieron ser cautas en cuanto al gasto de su capital dada la incertidumbre económica que se generó a causa de la crisis sanitaria”, refirió Jerónimo Cobián, analista de Actinver.

Otro caso fue Femsa que sufrió estragos en las tiendas Oxxo y las estaciones de servicio Oxxo Gas por la baja movilidad del ‘Quédate en Casa’, motivo por el que frenó su expansión e incluso cerró más de 100 sucursales.

De igual forma se vieron afectados los restaurantes y cafeterías de Alsea y CMR, que cerraron sucursales, pues la operación por delivery no fue apta para todas las locaciones, con lo que anunciaron que reducirán en 46.9 y 11.6 por ciento anual, respectivamente, su Capex.

Por su parte, empresas de alimentos y bebidas además de adaptarse al nuevo etiquetado de advertencia ajustaron su inversión para este año, como Arca Continental que cortará 48.1 por ciento de su inversión para este año; KOF que ajustará 18 por ciento a la baja su inversión; Cultiva con una baja de 13.6 por ciento y Bimbo con un ajuste de 11.8 por ciento.

Gruma y Becle, las que crecen

Del lado contrario, sólo siete de las 23 emisoras de consumo que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) aumentaron su inversión para el cierre del año, entre ellas destacan Gruma, Cuervo, Herdez y Lala que aumentaron 33.9 por ciento en promedio su Capex para el cierre de este año. La líder en inversión es Gruma que elevaría su inversión en aproximadamente 98.5 por ciento comparado con el 2019, seguido de la dueña de Tequila Cuervo, Becle, con alza del 71.7 por ciento, y Herdez con 32.6 por ciento.

“Estas empresas están bajo circunstancias muy particulares, muchas de sus inversiones van hacia sus operaciones en el extranjero, como Gruma, que invierte más para aumentar capacidad de plantas sobre todo en Estados Unidos ante la creciente demanda”, afirmó Marcela Muñoz, subdirectora de análisis de Vector.