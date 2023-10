A partir del 1 de noviembre, los beneficiarios a la pensión del IMSS y después los del ISSSTE recibirán el pago de su aguinaldo de 2023. Los primeros recibirán un pago doble; los segundos, la mitad durante el onceavo mes del año y el resto en enero de 2024.

El aguinaldo es un derecho de las y los trabajadores establecido en La Ley Federal del Trabajo en su Artículo 87. Todos los empleados tienen derecho a recibir cada año el pago de su aguinaldo antes del 20 de diciembre y hasta el momento es equivalente a 15 días de salario como mínimo.

Cuando hablamos del IMSS, como pensionado por cesantía en edad avanzada o vejez, bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, las personas tienen derecho a recibir un aguinaldo equivalente a una mensualidad de la cuantía de tu pensión. Los pensionados bajo la ley vigente no reciben este dinero.

Los pensionados del ISSSTE reciben hasta 40 días de pensión; la primera parte en la primera quincena de noviembre; la segunda en enero.

En el caso de los beneficiarios de la Pensión del Bienestar no reciben el pago de aguinaldo. Al tratarse de un programa social, este no cuenta con prestaciones de este tipo, por lo que no recibirán un pago doble o algo por el estilo. El dinero que recibirán es doble porque comprende el pago de los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF