Pensión Bienestar: ¿Quiénes recibirán pago doble en julio? Esto se sabe

El Gobierno de México confirmó que, para julio de 2025, habrá personas adultas mayores que recibirán un pago doble como parte de los programas sociales que administra la Secretaría del Bienestar.

Sin embargo, este beneficio no aplica a todos los beneficiarios por igual, ya que se basa en ciertas condiciones relacionadas con otras pensiones, retrasos o acumulación de pagos.

¿A quiénes les corresponde el doble depósito en julio?

Durante el mes de julio, los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores recibirán su pago bimestral habitual de 6 mil 200 pesos, correspondiente al periodo julio-agosto. Sin embargo, hay personas que podrían obtener una cantidad doble, lo que ha generado dudas entre quienes están inscritos o en proceso de incorporación al programa.

El pago doble se entregará solamente a adultos mayores que además de la pensión del Bienestar reciben una pensión del IMSS o del ISSSTE, debido a que en julio se empalman las fechas de ambos depósitos. De acuerdo con el calendario oficial:

IMSS pagará el 1 de julio.

ISSSTE realizará el depósito correspondiente al periodo “agosto 2025” el día 31 de julio.

Esto significa que no se trata de un doble depósito por parte del programa del Bienestar, sino de un efecto por la coincidencia en las fechas de pago de dos programas distintos, lo cual genera la percepción de un pago duplicado durante ese mes.

¿Qué pasa con los nuevos beneficiarios? ¿También recibirán doble pago?

Uno de los errores más comunes entre quienes recién inician su trámite es pensar que recibirán un pago retroactivo o un monto doble por su primera percepción. Sin embargo, esto no es así.

Los nuevos derechohabientes recibirán su primer pago bimestral una vez que recojan su tarjeta del Banco del Bienestar y activen su NIP. Si por algún motivo no logran cobrar a tiempo y su depósito se acumula con el siguiente bimestre, entonces sí podrían recibir dos pagos juntos, pero esto no se considera un pago doble sino un acumulado.

Por ejemplo: si la tarjeta no llega o no se puede activar en julio, y el primer cobro se realiza hasta septiembre, el sistema emitirá ambos pagos correspondientes de forma simultánea. Esta situación es excepcional y no forma parte de la operativa habitual del programa.

MV