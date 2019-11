Pemex debe mejorar para no perder grado de inversión: BBVA

Si no se reanudan las asociaciones entre el sector público y la iniciativa privada en Pemex, los llamados farmouts, la deuda del gobierno mexicano va a perder el grado de inversión por parte de las principales agencias calificadoras, advirtió Carlos Serrano, economista en jefe para México de BBVA.

"A mí me parece que si no se reanudan los farmouts, la nota soberana puede llegar a perder el grado de inversión, no ahora, pero en unos tres o cuatro años, simplemente porque no hay espacio fiscal para que este apoyo (el asignado a Pemex) venga del gobierno", dijo hoy jueves durante la celebración de la XLVII convención del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

El evento también contó con la participación de Alonso Cervera, economista en jefe para México de Credit Suisse, quien anticipó que la nota soberana será degrada el siguiente año por Standard & Poor's y Moody´s, pero manteniendo el grado de inversión.

El presidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF, Gabriel Casillas, coincidió en que la calificación del gobierno federal será degrada por Standard & Poor's y Moody´s, pero sin perder el grado de inversión.

Actualmente, la deuda soberana mexicana ostenta un nivel de grado de inversión por parte de las tres principales agencias, Moody's, Fitch y Standard & Poor's, cuya calificación tiene un peso importante en la determinación de la nota de instituciones públicas y empresas privadas, porque representa el anclaje de expectativas.

JM