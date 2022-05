Pemex: Accidentes en la empresa son por recortes y falta de mantenimiento, reconocen

Durante muchos años existe un fuerte problema en cuanto a la falta de mantenimiento adecuado en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero en este sexenio la situación se ha agravado, denunció el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Ricardo Aldana.

Recortan el 46% de presupuesto

Caber resaltar que después de que se publicara que el Gobierno federal ha recortado en 46% el presupuesto para el mantenimiento de las instalaciones petroleras, lo que pone en riesgo la seguridad y la vida de los trabajadores, el líder sindical informó que apenas el pasado fin de semana se registraron dos accidentes en la refinería de Reynosa, Tamaulipas, y recientemente también se presentaron en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, y en la Terminal de Almacenamiento de Querétaro.

En entrevista, denunció que se ha recortado el presupuesto no sólo para el mantenimiento, sino también para cubrir miles de plazas y en otras áreas de la empresa petrolera, pero el problema principal son los sub ejercicios presupuestales."Lo que pasa es que el presupuesto no lo ejercieron.

Si te vas a la página de Pemex te darás cuenta de que el problema del mantenimiento es que no ejercieron el presupuesto, ese es el problema, dejaron de ejercer presupuesto", subrayó.

Ricardo Aldana informó que la dirigencia sindical está tratando de entablar un diálogo con la dirección de Pemex para buscar solución entre empresa y sindicato, "para identificar las condiciones de riesgo de forma administrativa entre sindicato y empresa y lo hagamos con la colaboración de todos, y los que no, que se ponga un programa para tratar de que a fin de año todos los riesgos graves se terminen, eso es lo más importante", puntualizó.

El líder del sindicato petrolero confirmó la cifra de 122 accidentes registrados el año pasado, en los que hubo lesionados y muertes, aunque no dio el detalle del número de víctimas. Dijo que hay condiciones para avanzar junto con la directiva de Pemex para evitar nuevos accidentes en las instalaciones de la empresa.

MV