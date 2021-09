El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este jueves que el presupuesto público para 2022 es "muy profesional" y "realista", buscando tener ingresos para las obras y los programas sociales.

"Nos permite tener ingresos para financiar obras, programas, no aumenta la deuda y no aumentan impuestos. No hay 'gasolinazos' y es un buen presupuesto, y los pronósticos de crecimiento se van a cumplir", aseguró el mandatario en la conferencia matutina desde el Palacio Nacional.

AMLO defendió que el paquete económico de 2022, que presentó la Secretaría de Hacienda este miércoles ante la Cámara de Diputados, es "realista".

Y afirmó que su propio pronóstico de crecimiento del producto interno bruto (PIB) para 2022 es del 5 %, superior al 4,1 % que estiman los criterios económicos oficiales del presupuesto de 2022.

"Estoy contento, satisfecho" con la propuesta que se hizo al Congreso mexicano, afirmó López Obrador.

Negó que el Ejecutivo haya recortado el presupuesto de organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE) o la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), pues no les corresponde.

"Es bastante equilibrado. Es garantizar financiamiento para todos los programas de bienestar. Considerando los aumentos a las pensiones y considerando mantener los programas de bienestar y compensarlos con aumentos acordes a la inflación. También se contempla presupuesto para el Tren Maya, para el Istmo, para las refinerías, para las carreteras", subrayó.

Destacó que el nuevo presupuesto también contempla la construcción del aeropuerto de Tulum. Y la atención en salud. "Ya llevamos invertidos hasta ahora 35 mil millones de pesos en compra de vacunas", concluyó.

El Gobierno mexicano presentó el miércoles su proyecto de presupuesto público 2022 con indicadores más optimistas a los esperados, basado en un aumento de 4,1 % del producto interno bruto (PIB) y sin aumentos fiscales, aunque con la promesa de mantener la "austeridad y prudencia".

