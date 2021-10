Paneles solares: ¿Qué les pasará con la reforma eléctrica de AMLO?

Ante la iniciativa de reforma eléctrica que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió al Congreso, expertos en el sector han señalado la falta de claridad sobre cómo quedaría la producucción de energías limpias, y han surgido dudas de si acabará con los paneles solares en México.

Al respecto, la secretaria de Energía federal, Rocío Nahle, dijo que la reforma eléctrica no considera la eliminación de los paneles solares en general y detalló los casos en que se promueve.

"Los paneles solares en casa habitación; edificios; pozos de agua; núcleos rurales, etc. Se denomina “Generación distribuida” y desde el inicio de este Gobierno se ha promovido su uso y financiamiento a través fidemx (Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica). La Reforma Eléctrica no plantea eliminar esto, al contrario", escribió Nahle en su cuente de Twitter.

"La transición energética se desarrolla en este tipo de tecnología intermitente, que colocando paneles en los hogares beneficia directamente al usuario. El ahorro de energía se refleja en ahorro económico familiar".

Mientras que en su conferencia mañanera de hoy, el Presidente López Obrador rechazó que con su iniciativa de reforma en materia energética se cancelen los permisos de auto-abasto con paneles solares que generen energía eléctrica para casa habitación.

"No, no, espero que, con el paso del tiempo, se vaya aclarando más, se conozca la iniciativa, como se va a explicar aquí a detalle y si se necesita lo vamos a hacer diario, vamos a estar informando para que se conozca bien".

Refirió un mensaje en Twitter del escritor y periodista Pedro Miguel, un simpatizante de su movimiento, que en su casa tiene paneles solares.

"Él lo ve con sentido del humor, porque la verdad son muy ingenuos, los manipulan a muchos… Qué dice, ah mira está asustadísimo: 'Aquí muerto de susto porque la dictadura castro chavista me va a estropear mis paneles'. No hay que perder el sentido del humor, no hay que enojarse".

Con información de SUN

IM