Orden, clave para consolidar un comercio

La reactivación económica vivió su primera temporada “fuerte” para los comercios. La recién concluida temporada navideña generó altas expectativas en las diferentes industrias del mercado. Las tiendas de ropa esperaron -a través de las ventas- recuperarse de la racha que dejó (y sigue dejando) la pandemia, en particular el final de 2020 ante el aumento de contagios por COVID-19 y donde hubo que cerrar los giros denominados no esenciales.

Afortunadamente los últimos días de 2021 dejó “un mejor sabor de boca”, aunque no se puede hablar aun de una recuperación total, así lo percibe Laura Patricia García, propietaria de Divas Boutique, tienda de ropa para dama que nació en el 2010 y que cuenta con una sucursal.

Integrante de una familia en donde el comercio es una forma de vida, Laura apostó por iniciar su propio negocio hace 15 años cuando vivía en la Ciudad de México. Después, al radicar en Guadalajara, hizo lo propio en 2010 con la boutique que hasta el día de hoy ofrece ropa para dama de corte formal y juvenil.

El golpe que trajo el 2020 con la inevitable consigna de cerrar la tienda por dos meses, fue duro, pero logró permanecer gracias a la disciplina y organización que mantiene Laura y que, evidentemente, es la base de Divas Boutique.

Como la mayoría de los comercios, buscó en las redes sociales una forma de estar vigente con sus clientes y atraer otros; reconoce que el trabajo cibernético no es su prioridad porque le exige demasiado tiempo, por eso, ella prefiere la atención personalizada, tal vez después busque personal que se encargue de ese nicho -la virtualidad- que para muchos se convirtió en la nueva normalidad.

Congruencia entre lo ganado y lo gastado

Laura es de las personas que sí pone en práctica los consejos financieros, específicamente, apuntar en una libreta los gastos. “Soy de las personas que digo: tanto gané ahora, tanto me gasté; anoto hasta lo que compré en la tienda de la esquina, ahí me doy cuenta de cuánto vendí, cuánto realmente gasté, y cuánto invertí”. Asegura que es muy respetuosa de la inversión y no lo toma para nada porque sabe que el éxito de cualquier negocio es reinvertir. En el 2020 solamente “salió para los gastos”, no hubo “gustos” pero pudo darle movimiento a la tienda con mercancía diferente a la comercializada en otros lugares.

El mayor consejo que puede dar Laura, a quienes planeen o emprendan un proyecto comercial en los siguientes meses, es el tener “ciertos sacrificios” para que perdure. Para muchos ser su propio jefe supone cierta holgura en gastos y horarios sin embargo la realidad es otra, señala la dueña de Divas Boutique, “si no sabes cuánto estás gastando o consumes lo de la inversión, no podrás sostener un negocio, no le darás variedad para que no se vuelva ordinario, y sobre todo, no precipitarse en abrir más sucursales”. En Laura la expansión no fue prioridad, al contrario, prefirió concentrarse en sus dos tiendas y no descuidar otras áreas primordiales de su vida personal.

Apuesta por productos locales

Actualmente la tienda oferta ropa con mercancía nacional, solamente el 20% es de importación lo que la distingue de las demás.

Esto permite apoyar a otros productores locales, que desde su trinchera generan fuentes de empleo y hacen que sus utilidades y proyecto de trabajo beneficie de manera directa a la región.

Además, desde la apertura de cada boutique hasta el día de hoy, se ha mantenido en su totalidad en lo que venden: ropa de calidad, no pretende ofertar zapatos o bolsos, con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus clientes.

Su proyección es continuar en la misma línea e invertir en importación que sea diferente a lo conocido.

