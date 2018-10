Nuevas reglas causarían cierre de distribuidoras de autos: AMDA

La falta de claridad en las reglas de inversión o en las políticas públicas de la industria manufacturera, entre otras "locuras", como la cancelación de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, podrían provocar el cierre de distribuidoras de automóviles en el país, expuso el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), Guillermo Prieto Treviño.

Los empresarios son los que "se la juegan y crean los empleos", y por ahora apuestan a un crecimiento de ventas de vehículos en 2019, a pesar de que en 2018 habría desaceleración, pero la situación cambiaría cuando "empiecen a hacer una cantidad de locuras", dijo en el 10 Foro Automotor.

Si bien es un tema económico y de mercado, hay decisiones que afectan, como "por ejemplo cancelar el aeropuerto, que no haya inversiones o certeza de las inversiones. Que no haya una clara política pública en materia del sector manufacturero hará que las inversiones se ahuyenten, que empiecen a poner impuestos a cosas que no correspondan, que incentiven a la gente, que reduzcan a la mitad los sueldos".

Otro de los temas que les preocupan es que no hay claridad en qué pasará con la nueva verificación ambiental para los vehículos.

"Las nuevas reglas en la verificación en la CDMX. Traen un relajo y no se acaban de poner de acuerdo y no conocen ni las reglas, ni las han emitido bien, ni se han puesto de acuerdo y creo que lo importante es ir tratando de evitar distorsiones", dijo Prieto Treviño.

Explicó que permanecerán en el país con sus compañías, "mientras no veamos cosas que realmente afecten la rentabilidad de los negocios o la rentabilidad de las empresas".

"Aquí hay un tema, si se invirtió capital, lo que está buscando el empresario es recuperar su inversión y tener ciertos rendimientos".