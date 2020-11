Noverek, palanca de desarrollo para la industria alimenticia

A pesar de la pandemia por coronavirus que afecta a toda la industria alimentaria en México, las expectativas de crecimiento económico son buenas. Así lo explica Bosco de la Vega Valladolid, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA). “A pesar de la crisis, el sector agroalimentario es el único que está creciendo; proyectamos cerrar el 2020 con tasas de incremento de 1%, las exportaciones batiendo récords y más asegurados en el IMSS”.

Ante este panorama, los empresarios que forman parte de la cadena industrial de elaboración de alimentos en el país, tienen en la compañía jalisciense Noverek una palanca de desarrollo económico y tecnológico, pues se especializa en ofrecer soluciones que ayudan a la manufactura de distintos productos de consumo alimenticio.

“Nuestro enfoque va hacia empresas del giro alimenticio, suplementos alimenticios y fabricantes de productos a base de polímeros, así mismo a microempresarios emprendedores que busquen flexibilidad en volúmenes”, explica Jessica Vilchis, directiva de la compañía. Agrega que sus desarrollos apuestan a ser una solución eficaz tanto para el productor como para el usuario final, “Contamos con sustitutos de azúcar y grasa, también los sustitutos de emulsificantes y estabilizantes, mezclas de proteínas vegetales, que están presentes en desarrollos como Go keto, Go wellness y Go skin, de la línea Go By Noverek”.

La planta de Noverek cuenta con un área especializada que brinda asesoría y acompañamiento a los empresarios que buscan mejorar la calidad de sus productos y hacer más eficientes sus procesos de producción. “Tenemos la capacidad de diseñar, mezclar, envasar y acondicionar alimentos y suplementos alimenticios sólidos y en polvo. Ponemos a disposición de nuestros clientes nuestro servicio de desarrollo, customización y manufactura”, comparte Jessica Vilchis.

Además, otra ventaja que ofrece Noverek para los micro y pequeños empresarios es que su catálogo de Tienda Pyme cuenta con presentaciones flexibles, es decir que se pueden adquirir ciertos productos a partir de cinco kilos, lo que permite hacer una inversión menor y tener un mejor manejo de inventarios. También este formato de pequeñas cantidades permite el desarrollo y medición de nuevos productos. El sitio web https://www.noverek.com.mx/ cuenta con información y la descripción del catálogo de soluciones, además está adaptada para que puedan realizar pagos a través de Paypal o tarjetas de crédito personales con seguridad.

Herramientas modernas ayudan en los procesos de producción de alimentos. EL IFNORMADOR/F. Atilano

Innovación, clave para el crecimiento de las empresas

Para Marcela Michel López, presidenta de la Cámara de la Industria Alimenticia del Estado de Jalisco (CIAJ), la crisis sanitaria por COVID-19 modificó la dinámica de trabajo que el sector tenía en la Entidad, pero eso no ha impedido el desarrollo y la innovación de empresas.

“En medio de la pandemia hemos observado la capacidad de la industria alimentaria para responder rápidamente y abordar los cambios en los comportamientos y estrategias de compra de los consumidores. Las empresas tendrán que reinventarse buscando nuevos sus canales de venta, diversificando su mercado e innovando mediante la implementación del comercio en línea”.

En Jalisco existen 10 mil 629 empresas dedicadas a la elaboración de alimentos y bebidas que generan 117 mil 139 empleos, ingresos anuales por 212 mil 838 millones de pesos y en 2018 un PIB de 71 mil 257 millones de pesos según cifras del Censo Económico 2019 del Inegi.

Michel Pérez añade que la ruta para que las empresas tengan más herramientas para sortear la crisis será la adaptación al medio y circunstancias. “La innovación y la creación de productos acordes a los nuevos gustos y preferencias de los consumidores que buscan alimentos más saludables, sustentables e inocuos podría ser la clave para que las empresas permanezcan en el mercado”.

Sobre los alcances de la norma de la Ley de Etiquetado de Alimentos, recién puesta en marcha en el país, la presidenta de la CIAJ explica que es prematuro hacer un balance sobre su funcionamiento, pero refiere que es una oportunidad para hacer mejor las cosas. “La reformulación de los productos es una de las estrategias que han implementado las empresas productoras de alimentos para contrarrestar el impacto provocado por las modificaciones a la NOM-051, de esta manera es posible mejorar la calidad de los ingredientes y en consecuencia obtener un alimento balanceado entre el sabor y valor nutricional”.

Oportunidad para mejorar productos

Para Jessica Vilchis, de Noverek, la Norma Oficial Mexicana NOM-051, que regula el etiquetado de alimentos, beneficia no sólo a los consumidores finales con mejores productos que no ponen en riesgo su salud, sino a toda la cadena productora, pues permite que se generen cambios en los procesos de elaboración, empaque y distribución. “Muchas empresas en el sector de alimentos y bebidas se enfrentan al reto de reformular o adecuar sus productos de tal manera que no sumen al riesgo de los problemas de salud pública, sino, por el contrario, abonen al cuidado de la salud a través de sus productos. Noverek los acompaña en este proceso a través de nuestras soluciones encaminadas siempre al bienestar, salud y sustentabilidad”.

La NOM-051, recién implementada por el Gobierno federal busca que el consumidor cuente con información clara sobre el contenido nutrimental de un producto alimenticio, con el objetivo de conocer si representa un riesgo para su salud.