No nos coludimos para evadir pago de impuestos: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechazó que los empresarios se coludan para evadir sus responsabilidades en materia fiscal y patronal, y una muestra de ello es el convenio que firmaron con la contaduría organizada del país, ejemplo que consideró deberían seguir los alcaldes y gobernadores.

“Los empresarios no somos eso que se nos dice que a veces se nos critica que nos coludimos para evadir para no compartir, para no hacer lo correcto. Siempre estamos impulsando el que cada quien cumpla con la ley, la normatividad, la transparencia y al final con la responsabilidad que tiene cada uno”, aseguró.

En el marco de la firma del convenio de colaboración entre el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y el CCE en torno a la integridad, gobernanza y cultura fiscal de las empresas, invitó a alcaldes y gobernadores a signar un compromiso similar para abonar a la transparencia y rendición de cuentas.

Consideró importante que ese tipo de compromisos se impulsen también hacia el sector público. “Me gustaría ver a alcaldes, gobernadores firmando con los contadores, un convenio de integridad y de ética, transparencia como nosotros lo estamos impulsando a nivel de las empresas”.

Destacó la relevancia de que no sólo los empresarios, sino que toda la sociedad en su conjunto, establezca comportamientos diarios en el cual paguen sus impuestos, se respete el medio ambiente, paguen adecuadamente los salarios de los trabajadores, sus cuotas al seguro social y del Infonavit.