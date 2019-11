No hay recesión, se pone orden en economía, reitera López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que "técnicamente no hay recesión", y que si el crecimiento económico es escaso, es porque se está poniendo orden; "ya no es gastar por gastar, no es otorgar contratos a diestra y siniestra, concesiones, que inviertan aunque se destruya el territorio, aunque contaminen".

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) diera a conocer que en el tercer trimestre del año, el crecimiento económico fue de 0.01 por ciento en términos reales, el Mandatario apuntó durante su conferencia de prensa matutina "sin duda va a haber crecimiento y vamos a llegar a la meta que tenemos".

Dijo que lo primero era poner orden, en relación a la transición, "del tiempo que espero nos lleve el aplicar todos los cambios para iniciar una nueva etapa", y sostuvo que "en materia económica, de acuerdo a mis datos, vamos muy bien; habría que ver todos los indicadores no sólo el de crecimiento".

Aclaró que no es lo mismo crecimiento que desarrollo, "en la época neoliberal lo que importaba era el crecimiento, en nuestro modelo lo que nos importa es el desarrollo, que significa crecer con bienestar, no crecer por crecer".

El Mandatario mexicano aseguró que incluso en el caso del crecimiento "no hay técnicamente recesión", lo que no le gusta a los técnicos, "pero son sus mismos parámetros".

Además, destacó que se crean empleos, "el salario ha aumentado como nunca, la economía popular anda bien", lo que se refleja en el incremento al consumo, tanto en tiendas departamentales como en el comercio al menudeo.

Sumado a ello, "el peso se ha revaluado, no es para presumir, pero es la segunda moneda en el mundo que más se ha fortalecido con relación al dólar; no han aumentado los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, y están llegando apoyos a los pobres como nunca".

López Obrador sostuvo que en lo que va de su gobierno, por primera vez en 14 años, no se ha caído la producción de petróleo, "y no sólo eso, antes de que termine el año, en diciembre, vamos a estar produciendo 50 mil barriles más de como recibimos la producción de petróleo".

Recordó que cuando inició la administración, Petróleos Mexicanos (Pemex) pagaba intereses del siete por ciento por los bonos, mientras que en la actualidad se paga cinco por ciento.

"Vamos bien en la parte económica, ha aumentado la recaudación en 2.6 por ciento en términos reales, tenemos presupuesto, hay finanzas públicas fuertes y sanas", además de que México es de los países más atractivos para la inversión extranjera, "que me refuten esto que estoy diciendo, los expertos".

El Presidente consideró que hay mucha confianza en México y en el gobierno, entre otras cosas, "y a lo mejor eso es lo fundamental, porque saben que ya no hay corrupción, y saben los inversionistas que ya no hay empresas favoritas".

López Obrador agregó que sí hay cambios en materia económica, pero que "esto lleva tiempo, es un proceso de reacomodo, ponernos de acuerdo de que se pueden hacer negocios lícitos, sin atracos, sin sobornos, sin moches".

