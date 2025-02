"No espero nada muy dramático": Trump sobre llamada con Sheinbaum

Este lunes 3 de febrero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tendrá una llamada con la Mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que las expectativas de ese diálogo son fundamentales en medio de la guerra de aranceles que se ha desatado entre ambos países.

Trump adelantó que conversará el lunes con México y Canadá sobre el tema de los aranceles.

"Hablaré con el primer ministro Trudeau mañana por la mañana y también hablaré con México mañana por la mañana. Y no espero nada muy dramático. Imponemos aranceles. Nos deben mucho dinero y estoy seguro de que van a pagar", declaró.

El mandatario estadounidense añadió que está implementando aranceles en parte porque cree que los déficits comerciales están alimentando el déficit presupuestario y la deuda de Estados Unidos.

"Ha sido injusto. Por eso debemos 36 billones de dólares; tenemos déficit con todo el mundo", afirmó.

Al hablar sobre qué país podría ser el próximo en aplicar aranceles, respondió: "Veremos qué pasa. Definitivamente, sucederá con la Unión Europea, puedo asegurarles eso", dijo Trump a los periodistas en la Base Conjunta Andrews.

Cuando se le cuestionó sobre la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés a principios de esta semana, añadió: "No me sorprende", dijo. "Mantener los tipos en este punto fue lo correcto".

Trump se va contra Canadá

El presidente también acusó a Canadá, un aliado cercano de Estados Unidos, de ser muy abusivo con Estados Unidos durante muchos años.

"Amo a la gente de Canadá. No estoy de acuerdo con los líderes de Canadá y algo va a pasar allí", dijo Trump. "Pero si quieren jugar el juego, no me importa. Podemos jugar el juego todo lo que quieran".

Acerca de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Trump respondió que está dirigida por "un grupo de lunáticos radicales y los vamos a sacar... y luego tomaremos una decisión".

El magnate Elon Musk calificó el domingo a la Usaid como una organización criminal, después de que el presidente decidiera congelar las ayudas de Washington a otros países por tres meses.

La administración Trump colocó en licencia a dos jefes de seguridad de la Agencia de Estados Unidos para Usaid que se negaron a entregar material clasificado a la agencia de inspección de Elon Musk, informaron el domingo a The Associated Press un funcionario actual y un exfuncionario.

