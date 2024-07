México-EU: En esto consiste el acuerdo sobre acero y aluminio

El Gobierno de México destacó “un importante acuerdo” tras la información brindada por Estados Unidos respecto a la severidad de las reglas para la importación de acero y aluminio procedentes de México, que tienen como objetivo evitar que productos de China evadan aranceles.

Joe Biden emitió medidas más estrictas para las importaciones de acero a México , por lo que el gobierno de nuestro país destacó un acuerdo bilateral "para evitar afectaciones a la industria siderúrgica nacional".

"Los nuevos requerimientos de fundición y vaciado que tendrán que cumplir las importaciones de acero de México establecen que, para poder ingresar libres de aranceles a Estados Unidos, las importaciones de acero deberán fundirse y vaciarse en América del Norte", puntualizó el Gobierno mexicano por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

No te pierdas: Estas son las motos más baratas en México este 2024

"No obstante, se llegó a un acuerdo con Estados Unidos para diseñar un mecanismo a fin de que el acero de Brasil transformado en México no esté sujeto a aranceles; es decir, los requisitos de fundición y vaciado no aplicarán para productos que provengan de dicho país . Con esto se cumplirían los compromisos de ambos países bajo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), que indica que a partir de 2027 todo el acero exportado a Estados Unidos será vertido y colado en América del Norte", agregó.

El Gobierno de México insistió respecto a su compromiso "con la defensa de los intereses nacionales".

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

MC