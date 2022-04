Mejorar el Centro tapatío, clave para la reactivación económica: Raúl Uranga

Para reactivar Guadalajara tras la pandemia de COVID-19, la clave es mejorar el Centro tapatío y la coordinación de eventos, afirmó Raúl Uranga Lamadrid, presidente de la Cámara de Comercio Nacional (Canaco) de Guadalajara.

Resaltó que se tienen que aprovechar las bondades de Jalisco como Estado y la prioridad de Canaco es el Centro Histórico. “Fue un gran centro comercial durante muchos años, tuvo una gran renovación y hoy, como el agave, está listo para jimarse”, expresó.

La inflación preocupa a la Cámara de Comercio

La inflación que ha ido en aumento por la guerra entre Rusia y Ucrania preocupa a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Guadalajara, pues habrá un crecimiento menor y, a su vez, merma el consumo y eleva las tasas de interés, lo que inhibe la inversión: “eso preocupa y va a nivel de política monetaria en el país”, destacó el presidente, Raúl Uranga Lamadrid.

“Nos preocupa, como organismo empresarial, que vamos a tener un crecimiento menor. Cada vez disminuye a tasas de 2% en promedio y la inflación está creciendo. Ya traíamos el efecto de inflación por la pandemia en las cadenas de suministro y ahora se junta con la guerra que va a tener afectaciones importantes en la inflación en alimentos, sobre todo cadenas de suministros de granos, donde 20% de granos y fertilizantes se importan y se va a ver reflejado en el consumidor y su bolsillo”, dijo.

Productos de la canasta básica sufrieron significativos aumentos desde el año pasado y a la fecha no se han estabilizado en su precio. EL INFORMADOR/A. Camacho

Pero no sólo ello, sino que también, por el precio del petróleo que ha ido en aumento en Europa por las sanciones a Rusia, productos como autos, llaves de baño, empaques, aluminio y otros fabricados en estos países, aumentarán.

“Se había pronosticado una inflación de abajo del 4% pero ahora se habla de 5% y cada vez son más a la alza. Es una estanflación: el crecimiento es de 2% y una inflación de 6-7% y esto da una pérdida de poder adquisitivo”, explicó.

Recordó que si bien hay apoyo a nivel federal, también hay política fiscal clara que no va a cambiar y a nivel estatal hay comunicación directa pero con limitantes por presupuesto.

No sólo eso, sino que a la Canaco también le preocupan los temas que pueden generar desconfianza en el país, como la reforma eléctrica: “sin duda puede tener un efecto importante en el costo y disponibilidad de energía, pero sobre todo una pérdida de confianza, puede haber salida de inversiones, que no lleguen nuevas y no generar los empleos que tenemos que generar en el país”.

Mientras que, por el regreso de aforos al 100%, destacó que no se debe bajar la guardia en el tema de la pandemia y ser responsables.

Por otro lado, resaltó que, a febrero se generaron cuatro mil 463 empleos más en Jalisco, con respecto a enero. Con ello, Jalisco este año es cuarto lugar en generación de empleos y, en temas de recuperación, es el segundo lugar de generación de empleos formales con más de 131 mil puestos generados sólo por detrás de Nuevo León.