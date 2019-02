Meade se integra al Consejo de Administración de HSBC

El ex secretario de Hacienda y ex candidato a la Presidencia de México por el PRI, José Antonio Meade Kuribreña, fue nombrado director no ejecutivo independiente del Consejo de Administración de HSBC Holding plc, a partir del próximo 1 de marzo y por un periodo de tres años.

La institución financiera británica informó que Meade Kuribreña, de 49 años, también será nombrado miembro del Comité de Nominación y Gobierno Corporativo.

El también ex canciller mexicano es actualmente comisionado de la Comisión Global de Adaptación y realiza actividades de consultoría, financiamiento de proyectos y actividades académicas.

En un comunicado, HSBC señaló que Meade Kuribreña tiene una amplia experiencia en administración pública, banca y política financiera.

Refirió que entre 2011 y 2017 ocupó cargos de nivel de gabinete en el gobierno federal de México, entre los cuales se desempeñó como secretario de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Relaciones Exteriores y de Energía.

Antes de su nombramiento en el gabinete, se desempeñó en diversos cargos en la secretaría de Hacienda y como director en instituciones de la banca de desarrollo.

Meade Kuribreña estudió economía y derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en la Universidad Nacional Autónoma de México, respetivamente, antes de obtener un doctorado en economía por la Universidad de Yale.

"Estoy absolutamente encantado de dar la bienvenida a José Antonio al Consejo", dijo el presidente del Grupo HSBC, Mark Tucker, al comentar sobre el nombramiento.

"Él trae consigo una gran cantidad de experiencia adquirida en varias áreas clave de políticas y su experiencia y conocimiento de América Latina serán de gran importancia para HSBC, dada la importancia que otorgamos a la región. Vale la pena destacar especialmente la importancia que México tiene para HSBC como uno de nuestros mercados de escala", añadió.

La institución financiera añadió que el nombramiento Meade Kuribreña será por un periodo inicial de tres años que, sujeto a la elección de los accionistas en la Asamblea General Anual del próximo 12 de abril, expirará al concluir la Junta General de Accionistas de 2022.

