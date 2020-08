López Obrador pide a reguladores alinearse a su política energética

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los organismos reguladores autónomos alinearse a su política energética, que consiste en fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas.

En un memorando difundido ayer, pero con fecha del 22 de julio, López Obrador plantea “regresar, sin ignorar las nuevas realidades” a la política de los expresidentes Lázaro Cárdenas (1934-1940) y Adolfo López Mateos (1958-1964), quienes nacionalizaron el petróleo y la electricidad, respectivamente.

“Tal es el espíritu que nutre el objetivo superior del actual Gobierno: recuperar el pleno dominio del petróleo y de la industria eléctrica. En lo específico, la decisión se traduce en no continuar con la privatización del sector energético”, afirma el texto.

El documento se dirige a trabajadores de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), órganos autónomos que regulan el sector. También menciona al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), organismo público descentralizado que controla el sistema eléctrico.

El Presidente pide no aumentar las tarifas de combustibles y luz, alcanzar la autosuficiencia energética, no importar gasolinas y no exportar petróleo para extraer “sólo el que necesitan las refinerías”.

También reiteró su meta de producir 2.2 millones de barriles diarios de crudo para 2024 y refinar 1.2 millones más.