López Obrador descarta usar créditos; "hay dinero en caja", asegura

Tras la reunión que tuvo ayer jueves con Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México (Banxico), el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no hay ninguna posibilidad que le adelantaran la utilidad de operación del ejercicio del 2020 que se debe entregar hasta abril del 2021, pero a pesar de esto, señaló, no se hará uso de líneas de crédito porque su gobierno no desea endeudar al país, y porque se cuenta con "dinero en caja".

"Hay dinero 'en caja', para decirlo de manera sencilla, entendible, coloquial, no tenemos afortunadamente no tenemos necesidad de pedir créditos"

"La conversación con el gobernador del Banco de México fue en términos muy amistosos. Fue un encuentro muy amistoso, sí vimos lo del fondo que se puede entregar al gobierno del año próximo por la depreciación del peso, eso está normado, en la ley, y existe todo un procedimiento que él explicó lo cual implica que esos fondos, en el caso de que nos corresponda, se entregarían en abril del año próximo", dijo.

"Pero afortunadamente nosotros no vamos a utilizar créditos, tenemos líneas de crédito abiertas, pero no queremos endeudar al país como era antes, que lo primero era la contracción de créditos y transferir eso apoyos a los grandes productores, el extremo fue lo del Fobaproa, el convertir en deuda privadas en duda pública".

En Palacio Nacional, López Obrador aseguró que por el combate a la corrupción y por el plan de austeridad se tienen finanzas públicas sanas, "hay dinero 'en caja', para decirlo de manera sencilla, entendible, coloquial, no tenemos afortunadamente no tenemos necesidad de pedir créditos".

"Aun con esta crisis no se nos ha caído la recaudación. El reporte de recaudación de ayer es de enero al día de ayer tenemos un 5% de incremento en la recaudación con relación al año pasado".

Ayer, tras la reunión que tuvo el gobernador del Banco de México con el Presidente López Obrador, la institución bancaria informó que hay tiempos y procedimientos que se deben observar de acuerdo a lo que marca la propia Ley del Banco de México en materia del remanente de operación.

El banco central matizó la importancia de observar el procedimiento legal.

JM