Liverpool: ¿A qué hora inicia la Venta Nocturna de aniversario?

Liverpool está por conmemorar un aniversario más y con motivo de ello llevará a cabo una Venta Nocturna durante el primer fin de semana de octubre, del viernes 04 al domingo 06.

De acuerdo con la tienda, estos son periodos de tiempo en los que ofrecen promociones exclusivas y varios descuentos a gran parte de sus departamentos, de modo que son más accesibles tanto para sus clientes frecuentes como para nuevos compradores. Regularmente, estas promociones están vigentes de 2 a 3 días en cada temporada.

¿Cuál es el horario para realizar compras durante la Venta Nocturna de Liverpool?

El próximo viernes 04 de octubre, Liverpool dará inicio a su Venta Nocturna al abrir las puertas de todas sus sucursales en punto de las 11:00 de la mañana y cerrarán a las 21:00 horas, según la tienda, este horario durante los tres días permitirá a sus clientes explorar la tienda y seleccionar los productos que les sean más atractivos.

Es importante destacar que todas las promociones y descuentos que lanzará Liverpool en su Venta Nocturna de aniversario pueden ser aprovechadas tanto de forma digital en liverpool.com.mx, y en sus en las 124 sucursales con las que cuenta.

Si quieres tener una mejor experiencia durante este periodo de promociones y descuentos, la tienda departamental sugiere que sus clientes cuenten con tarjeta de crédito departamental Liverpool o Liverpool VISA , pues cuando pagas con alguna de las dos, te conviertes en uno de los clientes que tienen acceso a mejores promociones por ser tarjetahabientes.

Sin embargo, si no tienes alguna tarjeta departamental, eso no implica que no puedas aprovechar otros beneficios al pagar con tarjetas de crédito o débito de tu banco. También puedes obtener ventajas si pagas en efectivo.



