La reducción de la jornada laboral es objeto de debate en la FIL de Guadalajara

Dentro de las actividades de FIL Pensamientos se incluyó la charla “¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar?”, a fin de reflexionar sobre la productividad y las necesidades humanas. En el debate participaron la Vicepresidenta Segunda del Gobierno de España y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Pérez; el Vicesecretario General de Política Sindical de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) de España, Fernando Luján de Frías; y el maestro en economía por El Colegio de México, Axel Eduardo González Gómez; moderados por la socióloga de la Universidad de Guadalajara, maestra Paloma Villagómez.

La presentación del panel la hizo el Rector General de la UdeG, doctor Ricardo Villanueva Lomelí: “Es urgente debatir sobre el papel que desempeña el ocio y el tiempo libre en la búsqueda de una mejor calidad de vida, así como las responsabilidades que deben asumir las empresas, los gobiernos y las personas trabajadoras, para tener un mejor futuro en un mundo cada vez más automatizado”.

Paloma Villagómez expresó que la necesidad de hablar sobre el tiempo, la condición de la vida y el trabajo nacen de un cuestionamiento global que se preocupa por mejorar la productividad, la calidad de vida y otorgar una mayor distribución del ocio a la población para que “su vida no sea sólo el trabajo”.

Yolanda Díaz Pérez compartió que el debate por la reducción de la jornada laboral es un tema que aqueja a todo el mundo, es “el debate de nuestra era”. Agregó que no sólo es un problema económico, sino social, de salud pública, de clases y de género, pues las condiciones laborales y del tiempo no son iguales para todos y no se estructuran a partir de los mismos parámetros.

Destacaron que los cambios propuestos a las jornadas laborales no sólo aumentan la producción, sino que ayudan a disminuir la huella de carbono, equilibrar el trabajo de cuidados, así como la salud mental y vuelve más creativas a las empresas.

Finalmente, Eduardo González habló sobre las desigualdades del mercado mexicano, la forma en que los temas vinculados con el hogar y el cuidado son de mayor carga para las mujeres, por lo que suelen ser poco equitativas y faltan políticas que aporten a esto.

Añadió que: “La productividad depende de la cantidad de recursos que estamos empleando, y en ese sentido estamos empleando una cantidad muy amplia de horas de trabajo para el producto obtenido; debemos aprovechar los recursos tecnológicos para eficientar y ayudar a ser más creativos en el sector empresarial”.