La Canaco urge a entregar la Línea 3 en 2020

Tras la aprobación de recursos del gobierno federal para finalizar la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), Xavier Orendáin, llamó a tener lista la obra para el primer trimestre de 2020.

"No podemos permitir, como sociedad, que pase más allá del año a partir de esta fecha"

"Si se ponen las pilas y a trabajar, la obra puede estar terminada en diciembre. La norma te marca tres meses de pruebas, entonces esperaríamos que el tren esté, por lo menos, en el primer semestre del 2020. No podemos permitir, como sociedad, que pase más allá del año a partir de esta fecha", declaró el lider empresarial.

Los comerciantes tapatíos están trabajando no sólo para reactivar los comercios, sino para impulsar la mejora del estado de las calles y pasos peatonales cercanos a la obra, aseguró Orendáin.

"Tenemos una obra que tiene un retardo y sobrecosto excesivo. Ahora que el gobierno federal ha anunciado la terminación de la Línea 3, nuestros esfuerzos como Cámara están en la mesa de coordinación con SCT, SITEUR, los municipios y el gobierno del estado, en términos de resolver los cruces peatonales y las calles laterales, que están hechas pedazos", afirmó.

Las pérdidas económicas por la Línea 3 del Tren Ligero son superiores a los 600 millones de pesos, con dos mil 700 puestos de trabajo perdidos, recordó el presidente de Canaco Guadalajara. En estos momentos, se está haciendo un estudio para revisar las afectaciones económicas en los comercios ubicados en la avenida Ávila Camacho.

En relación a la petición de Canaco al Poder Judicial a realizarse exámenes de control y confianza, cuya viabilidad ha sido rechazada por los integrantes de este poder, Orendáin aseguró que debe haber un compromiso de los jueces para mostrar una "convicción de cambio", y realizar estas pruebas de manera voluntaria.

"Espero que, más allá de la jurisprudencia de la Suprema Corte donde no obliga a los jueces, surjan miembros del Poder Judicial que digan que estén dispuestos a hacerlo aunque no lo marque la ley. Puede no ser un examen de control y confianza, pero hay muchos pasos que podrían dar", aseguró Xavier Orendáin.

Respecto a la aplicación de la Ley Antirruido en Guadalajara, Orendáin aprobó la reforma pero pidió que no se preste a actos de corrupción. "Permitirá una convivencia social positiva, estamos invitando a nuestros socios a que conozcan los alcances de la ley, para que puedan adaptarse a ellas. No obstante, ojalá que no sea un argumento más para que los inspectores nos extorsionen", declaró.

En cuanto al nombramiento de Ricardo Villanueva Lomelí como nuevo rector de la Universidad de Guadalajara, Orendáin aseguró que hay varios temas que el organismo empresarial trabajará con él, como la mejora regulatoria, influir en los nuevos planes de estudio de la institución universitaria o colaborar en proyectos de investigación.

