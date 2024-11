El aguinaldo es un derecho laboral irrenunciable, contemplado en la Ley Federal del Trabajo (LFT), que todos los trabajadores en México deben recibir a fines de cada año.

De acuerdo con el Artículo 87 de la LFT, el aguinaldo es una prestación que equivale, como mínimo, a 15 días de salario. Este pago debe realizarse en una sola exhibición y aplica para todas las personas trabajadoras.

Si no has cumplido un año de trabajo, sin importar si sigues laborando o ya no trabajas para la empresa, tienes derecho a recibir una parte proporcional del aguinaldo, calculada según el tiempo que hayas trabajado. Esto significa que incluso quienes dejaron su empleo antes de la temporada de aguinaldo deben recibir este beneficio, en proporción al tiempo que estuvieron empleados durante el año.

Como ya se mencionó, el pago del aguinaldo aplica para todas las personas trabajadoras, independientemente de su modalidad de empleo. Esto incluye:

Trabajadores de base.

Trabajadores de confianza.

Empleados de planta.

Personal sindicalizado.

Trabajadores por obra o tiempo determinado.

Trabajadores de temporada.

Personal eventual, comisionistas, agentes de comercio o seguros, vendedores y otros roles similares que se rijan bajo la LFT.

En todos los casos, el empleador está obligado a pagar esta prestación en tiempo y forma, tal como lo estipula la ley. Sobre cuándo se recibe el pago del aguinaldo, la LFT establece como fecha máxima el 20 de diciembre cada año.

Si un trabajador no recibe el pago del aguinaldo antes de esa fecha límite, siempre se debe acudir a la Procuraduría de la Defensa de los trabajadores (Profedet). Este organismo ofrece asesoría gratuita para garantizar que se respeten los derechos laborales.

