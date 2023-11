LFT: ¿Cuándo entraría en vigor el aguinaldo de 30 días?

Los trabajadores mexicanos reciben al final de cada año el aguinaldo, una prestación avalada por la Ley Federal del Trabajo que debe ser pagada antes del 20 de diciembre.

El aguinaldo debe ser equivalente a un mínimo de 15 días de salario, para todos los trabajadores que ya tengan un año en la empresa. Para aquellos que aún no lo cumplan, recibirán una parte proporcional. Según la LFT, el aguinaldo se entrega a todos los trabajadores, ya sea de base, de planta, de tiempo determinado, etc., siempre y cuando pertenezcan al sector formal.

El actual debate en torno a la reforma de la Ley Federal del Trabajo no solo busca la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales -lo que implicaría dos días de descanso para los mexicanos-, sino también que el aguinaldo ya no sea equivalente a 15 días únicamente, sino a 30 días de salario.

"El aguinaldo es una prestación que no se ha actualizado en más de 50 años", dijo en su momento el diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, también presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social quien propuso la tentativa de aumentar el aguinaldo, y así modificar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

No obstante, la discusión en torno a la reforma de la LFT, iniciada el pasado 16 de octubre, no ha alcanzado avances significativos. No hay consenso todavía entre las mesas de diálogo, con empresarios enfrascados en la idea reticente de que México carece de las condiciones necesarias para poder reducir la jornada laboral de modo tan drástico, y organizaciones afirmando que nuestro país es uno de los que más trabajan en todo el mundo, con todos los focos rojos que esto representa.

Se tiene como fecha límite el 21 de noviembre para que las facciones encontradas llegan a un veredicto verdadero, además de que el periodo actual de sesiones dará por concluido el 15 de diciembre. Ante la escasez de resultados, se teme que las conversaciones se pospongan un año, y que el diálogo se aborde de nueva cuenta hasta 2024.

De modo que los mexicanos tendrán que esperar hasta el 21 de noviembre para saber si la reducción de la jornada laboral y el incremento al aguinaldo se convierten en una realidad, o, en todo caso, aguardar un año más de desencanto ante un sector que todavía considera innecesario hacer cambios en las condiciones que siguen imperando desde hace medio siglo.

FS