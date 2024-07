Julio Regalado en Soriana: Estas son las mejores ofertas de hoy 22 de julio

Restan 9 días y medio de Julio Regalado y hoy, lunes 22 del mes, existen tres ofertas especiales que puedes aprovechar. La campaña está disponible en Soriana Híper, Soriana Súper, Soriana Mercado, Soriana Express, MEGA Soriana, así como soriana.com.

El día de hoy Julio Regalado ha puesto un descuento del 50% en toda la ropa del verano para oda la familia, así que si buscas renovar tu guardarropas rumbo a la playa, es posible que esta promoción sea perfecta para ti. Además, se anunció un 2x1 en toda la calcetería. Tendrás hasta mañana 23 de julio para aprovechar este descuento.

Además, toda la papelería rumbo al regreso a clases se encuentra en 3x2. Pagarás el artículo de menor monto incluido en tus compras. Los únicos artículos que quedaron fuera de esta promoción es "Back to School", "Nine to Five", paquetes de hojas blancas y Re.Locos.

Por último, las tiendas de Soriana Híper tiene en mil quinientos pesos todos los colchones individuales de la marca GALA. Las matrimoniales tendrán un costo de mil ochocientos pesos. A diferencia del resto de promociones, esta sí requiere que te presentes en el lugar.

OB