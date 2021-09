Jalisco busca suplir los chips para industria automotriz global

Ante la crisis de chips en la industria automotriz, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de Occidente busca que en Jalisco se instale una planta que cubra las necesidades a nivel mundial.

Miguel Ángel Landeros, presidente de este organismo, destacó que es la oportunidad de la Entidad para aprovechar su conocimiento en alta tecnología.

“No es un tema de México, es un tema del mundo, que está en crisis de chips. Con el Gobierno federal hemos visto oportunidades concretas, porque nos gustaría tener aquí una planta que produzca estos chips”, resaltó.

Landeros explicó que quieren concretar este proyecto con la participación del Gobierno, la iniciativa privada y las universidades.

“Estamos iniciando con el pie firme. También sabemos que el Gobierno del Estado trae una ruta en ese sentido y entre más pronto lleguemos, mejor. La región de Occidente es la candidata ideal para localizar este nuevo tipo de industria, aquí está el ecosistema de alta tecnología, también tenemos una gran cantidad de universidades y talento”.

La crisis de chips (los coches nuevos necesitan alrededor de 100) comenzó meses después del confinamiento por la pandemia, debido a la demanda de laptops y consolas de videojuegos.

Comce Occidente va por nuevos mercados

Jalisco es una de las principales entidades a nivel nacional que más exportan, a pesar de la pandemia por COVID-19. Al cierre del año pasado se contabilizaron cerca de 40 mil millones de dólares en exportaciones, aseguró el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Occidente, Miguel Ángel Landeros Volquarts.

Las expectativas para el cierre de 2021 son inciertas y prometedoras, ya que Comce Occidente busca alianzas en Asia y otros continentes, destacó Landeros Volquarts en entrevista con EL INFORMADOR.

—¿Qué números tienen en exportaciones de Jalisco?

—Llegamos a tener 45 mil millones de dólares de comercio exterior. Hay acercamiento entre el IIEG (Instituto de Información Estadística y Geográfica) y el Comce para tener la metodología de medición; los últimos números que tuvimos fueron de 40 a 45 mil millones de dólares de exportaciones. Jalisco exporta prácticamente a todo el mundo, tenemos 21 sectores exportadores, con tres líderes: electrónico, autopartes y agroindustria, que se están expandiendo.

—¿Cuál es la perspectiva de cierre de este año 2021?

—Se tiene que reconocer cuando las cosas se hacen bien, yo creo que el Gobierno del Estado ha logrado atravesar esta crisis que no solamente ha sido de salud, si no también económica. La Mesa de Reactivación incluyó a todos los sectores de la economía de la iniciativa privada y logró en conjunto que no pararan las cadenas esenciales y en general la industria, principalmente la de comercio exterior.

Eso evitó que hubieran despidos y que se privilegiara el crecimiento económico; hoy lo vemos reflejado en los números y en la recuperación de empleos; sin embargo, tenemos un panorama incierto para finales del año, las segundas partes del año suelen ser mejores y esperamos que vaya por el camino que lleva.

—¿Qué acercamientos se ha tenido con Asia para realizar alianzas de exportación e importación?

—Tenemos proyectadas misiones comerciales a Vietnam, India, Tailandia, Indonesia y muchos otros países. Esperemos que a principio de año estemos en condiciones de cristalizar; ahora es inconveniente porque te obligan a quedarte varios días en un hotel a hacer la cuarentena y se pierde la oportunidad del tiempo. Hemos tenido mucha cercanía y trabajo con las propias embajadas, con empresarios y gobiernos, para irnos acercando y estar listos para seguir adelante, para recibir y enviar misiones comerciales.

—¿Qué tan relevante para Comce Occidente sigue siendo el T-MEC?

—Nuestra prioridad es mantener el mercado más importante que tenemos, que es el norteamericano. Después de lograr un acuerdo versión 2.0 con Estados Unidos y Canadá, México es un país altamente privilegiado que ha logrado en los últimos 20 años consolidarse en la zona más competitiva, con un acuerdo de este nivel.

—¿Cuál es el sentir de Comce Occidente ante la militarización de las aduanas?

—Es loable el esfuerzo de México de que haya más seguridad y orden en el tema de aduana; sin embargo, lo que sí tenemos que señalar es que a los militares en las aduanas les falta experiencia. Hay un tópico que se ha puesto de manifiesto, es la rigidez de los procesos. Debe haber flexibilidad a partir de lo que ha acontecido con la pandemia, con la presión que traen las empresas, los altos costos de los fletes y esto en el caso de los puertos se podría hacer más flexible para que un barco se descargue más rápido, se siguen protocolos de manera rigurosa sin privilegiar el criterio de flexibilidad.

—¿Con qué programas actualmente cuenta Comce Occidente?

—Tenemos programas de capacitación constante a empresas para comercio exterior. Es muy importante que a través de los años en el Consejo Mexicano de Comercio Exterior hemos detectado que cuando una empresa quiere dedicarse al comercio exterior y lo hace de la mano de los expertos, entonces tiene mayores posibilidades de éxito.

El tema es profesionalizar el enfoque, prácticamente desde la formación. Si son empresas ya consolidadas y hay una asesoría, entonces las probabilidades de éxito son mucho mayores. Eso es lo que hacemos nosotros, eso y también la mediación con el Gobierno para ayudar a las empresas a crecer.

